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ЦСКА – «Факел»: кто победит в матче 4-го тура РПЛ 2026/2027

14 августа 2026 10:07
ЦСКА - Факел
15 авг. 2026, суббота 16:15 | Россия. Премьер-лига, 4 тур
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1.73
Победа ЦСКА с форой (-1)
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Матч 4-го тура Российской Премьер-лиги между московским ЦСКА и воронежским «Факелом» пройдет 15 августа в Москве на «ВЭБ Арене». Хозяева располагаются на 6-м месте с 5 очками и имеют преимущество в очных встречах – они не проигрывают в шести последних матчах против этого соперника. Гости замыкают таблицу на 15-й строчке с 1 баллом и не выигрывают в шести последних матчах, при этом их атака выглядит слабой. Однако ЦСКА сам пропускает в 12 из 14 последних матчей, что дает «Факелу» надежду на гол. Сможет ли воронежский клуб преподнести сюрприз на выезде, или армейцы продолжат свою беспроигрышную серию в этом противостоянии и добьются первой победы в сезоне?

Кто победит в матче

В пользу ЦСКА говорит их успешная история встреч с «Факелом». Армейцы не проигрывают в шести последних матчах против этого соперника и забивают в шести из восьми последних встреч. Кроме того, хозяева не проигрывают в шести из восьми последних матчей на своем поле, что свидетельствует о комфортной игре при поддержке трибун. В атаке ЦСКА стабилен – в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола. Однако защита армейцев вызывает серьезные опасения – они пропускают в 12 из 14 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В предыдущем туре ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0-0), а в Кубке России уступил «Локомотиву» по пенальти. При такой ненадежной обороне «Факел» имеет шанс забить, но вряд ли этого будет достаточно для положительного результата.

«Факел» подходит к матчу с серьезными проблемами. Команда не выигрывает в шести последних матчах, а ее атака выглядит слабой – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,80 гола. Однако воронежцы пропускают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола, что сопоставимо с показателями хозяев. В последнем туре «Факел» сыграл вничью с «Ахматом» (0-0), а до этого уступил «Краснодару» (2-3) и «Динамо Махачкале» (1-2). В Кубке России команда проиграла «Динамо» (0-1). Против такого соперника, как ЦСКА, «Факелу» будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая их проблемы в атаке и историю очных встреч.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе ЦСКА. Армейцы имеют историческое преимущество, играют на своем поле и находятся выше в таблице. «Факел» слаб в атаке, редко побеждает и уступает в классе. Ожидается, что ЦСКА одержит победу, хотя гости могут забить.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях ЦСКА имеет преимущество: команда не проигрывает в шести последних матчах против «Факела» и забивает в шести из восьми последних встреч. Текущая форма ЦСКА стабильнее – они выше в таблице и играют дома, тогда как «Факел» не выигрывает в шести матчах и слабо забивает. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, ЦСКА является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 10 (53%)
Ничьих - 7 (37%)
Побед - 2 (11%)
33
Забитых мячей
14
1.74
В среднем за матч
0.74
5:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Чемпионат России, 27 тур
ЦСКА
5 : 1
09.10.2001
Факел
Самая крупная ничья
Товарищеские матчи
ЦСКА
1 : 1
17.02.2025
Факел
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
1 : 0
15.08.2026
Факел
Товарищеские матчи
ЦСКА
1 : 1
17.02.2025
Факел
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Факел
0 : 1
08.12.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
ЦСКА
0 : 0
26.10.2024
Факел
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
4 : 1
07.04.2024
Факел
Товарищеские матчи
ЦСКА
1 : 0
05.02.2024
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Факел
1 : 1
11.11.2023
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
1 : 1
04.10.2023
ЦСКА
Россия. Кубок, 2 тур
ЦСКА
0 : 2
09.08.2023
Факел
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Факел
0 : 2
02.04.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
4 : 1
06.08.2022
Факел
Чемпионат России, 27 тур
ЦСКА
5 : 1
09.10.2001
Факел
Чемпионат России, 13 тур
Факел
1 : 1
16.06.2001
ЦСКА
Чемпионат России, 21 тур
ЦСКА
5 : 1
13.08.2000
Факел
Чемпионат России, 7 тур
Факел
2 : 1
07.05.2000
ЦСКА
Чемпионат России, 34 тур
Факел
1 : 1
09.11.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 17 тур
ЦСКА
1 : 0
09.07.1997
Факел
Чемпионат России. Первый этап, 12 тур
Факел
1 : 1
02.07.1992
ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап, 4 тур
ЦСКА
2 : 0
12.04.1992
Факел
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Иван Обляков
АП
7
Матеус Алвес
АП
20
Матия Попович
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
40
Альберт Габараев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
9
Аксель Гнапи
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
ЦСКА
99
Николай Баровский
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Данила Козлов
АП
62
Имран Фиров
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
22
Ходейфа Эль-Мхассани
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
3-2-3-2
49
Тороп
27
Мойзес
4
Виктор
79
Данилов
3
Круговой
22
Гайич
7
Алвес
31
Кисляк
20
Попович
11
Мусаев
10
Обляков
3-3-1-2-1
1
Фролкин
40
Габараев
20
Юрганов
53
Бардачев
11
Сутормин
23
Якимов
55
Тодорович
52
Нетфуллин
10
Альшин
99
Гиоргобиани
9
Гнапи
20
Попович
18
Козлов
18
Козлов
20
Попович
7
Алвес
62
Фиров
62
Фиров
7
Алвес
3
Круговой
17
Глебов
17
Глебов
3
Круговой
11
Мусаев
32
Гонду
32
Гонду
11
Мусаев
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
10
Альшин
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Альшин
11
Сутормин
8
Багамаев
8
Багамаев
11
Сутормин
9
Гнапи
19
Пуси
19
Пуси
9
Гнапи
20
Юрганов
25
Уридия
25
Уридия
20
Юрганов
Остались в запасе
ЦСКА
Факел
99
Николай Баровский
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
37
Энрике Кармо
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
22
Ходейфа Эль-Мхассани
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
37
Энрике Кармо
ПВ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
22
Ходейфа Эль-Мхассани
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Главный тренер
Олег Василенко
ЦСКА
Точно не сыграют
Игорь Акинфеев
ВР
Факел
Точно не сыграют
Максим Турищев
ЦФ
Станислав Магкеев
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа ЦСКА с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют преимущество в очных встречах (шесть матчей без поражений), стабильно забивают «Факелу» и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, напротив, находятся в кризисе (шесть матчей без побед), слабо забивают и уступают в классе. Ожидаем, что ЦСКА продолжит свою беспроигрышную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) с коэффициентом 1.73.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура РПЛ между ЦСКА и «Факелом» состоится 15 августа 2026 года в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 16-15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч Премьер.

ЦСКА – «Факел»: кто победит в матче 4-го тура РПЛ 2026/2027

1.73
Победа ЦСКА с форой (-1)
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Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига Факел ЦСКА
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