Матч 4-го тура Российской Премьер-лиги между московским ЦСКА и воронежским «Факелом» пройдет 15 августа в Москве на «ВЭБ Арене». Хозяева располагаются на 6-м месте с 5 очками и имеют преимущество в очных встречах – они не проигрывают в шести последних матчах против этого соперника. Гости замыкают таблицу на 15-й строчке с 1 баллом и не выигрывают в шести последних матчах, при этом их атака выглядит слабой. Однако ЦСКА сам пропускает в 12 из 14 последних матчей, что дает «Факелу» надежду на гол. Сможет ли воронежский клуб преподнести сюрприз на выезде, или армейцы продолжат свою беспроигрышную серию в этом противостоянии и добьются первой победы в сезоне?

Кто победит в матче

В пользу ЦСКА говорит их успешная история встреч с «Факелом». Армейцы не проигрывают в шести последних матчах против этого соперника и забивают в шести из восьми последних встреч. Кроме того, хозяева не проигрывают в шести из восьми последних матчей на своем поле, что свидетельствует о комфортной игре при поддержке трибун. В атаке ЦСКА стабилен – в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола. Однако защита армейцев вызывает серьезные опасения – они пропускают в 12 из 14 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В предыдущем туре ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0-0), а в Кубке России уступил «Локомотиву» по пенальти. При такой ненадежной обороне «Факел» имеет шанс забить, но вряд ли этого будет достаточно для положительного результата.

«Факел» подходит к матчу с серьезными проблемами. Команда не выигрывает в шести последних матчах, а ее атака выглядит слабой – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,80 гола. Однако воронежцы пропускают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола, что сопоставимо с показателями хозяев. В последнем туре «Факел» сыграл вничью с «Ахматом» (0-0), а до этого уступил «Краснодару» (2-3) и «Динамо Махачкале» (1-2). В Кубке России команда проиграла «Динамо» (0-1). Против такого соперника, как ЦСКА, «Факелу» будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая их проблемы в атаке и историю очных встреч.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе ЦСКА. Армейцы имеют историческое преимущество, играют на своем поле и находятся выше в таблице. «Факел» слаб в атаке, редко побеждает и уступает в классе. Ожидается, что ЦСКА одержит победу, хотя гости могут забить.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях ЦСКА имеет преимущество: команда не проигрывает в шести последних матчах против «Факела» и забивает в шести из восьми последних встреч. Текущая форма ЦСКА стабильнее – они выше в таблице и играют дома, тогда как «Факел» не выигрывает в шести матчах и слабо забивает. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, ЦСКА является явным фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа ЦСКА с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют преимущество в очных встречах (шесть матчей без поражений), стабильно забивают «Факелу» и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, напротив, находятся в кризисе (шесть матчей без побед), слабо забивают и уступают в классе. Ожидаем, что ЦСКА продолжит свою беспроигрышную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) с коэффициентом 1.73.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура РПЛ между ЦСКА и «Факелом» состоится 15 августа 2026 года в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 16-15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч Премьер.