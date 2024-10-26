Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Факел
ЦСКА - Факел: обзор матча 26 октября 2024
ЦСКА
26.10.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Факел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Факел
Желтая карточка
С. Зделар
90'
+5
88'
Травма
В. Гудиев
Замена
М. Гайич
️️️️
Д. Круговой
87'
Желтая карточка
А. Файзуллаев
78'
Желтая карточка
С. Койта
75'
Замена
С. Койта
️️️️
Келлвен
74'
72'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
М. Браими
72'
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Каштанов
Желтая карточка
Д. Круговой
70'
66'
Красная карточка
Р. Сенхаджи
Замена
С. Гуарирапа
️️️️
М. Пьянич
60'
60'
Замена
А. Ивлев
️️️️
Д. Мертенс
60'
Замена
М. Щетинин
️️️️
Т. Селе
51'
Желтая карточка
И. Юрганов
46'
Замена
В. Якимов
️️️️
В. Ильин
30'
Желтая карточка
М. Браими
23'
Желтая карточка
И. Альшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Табо Селе
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
20
Секу Койта
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
3-3-1-2-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
90
Лукин
3
Круговой
14
Зделар
12
Келлвен
15
Пьянич
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
3-2-3-2
88
Гудиев
40
Юрганов
72
Сенхаджи
13
Калинин
33
Квеквескири
19
Селе
10
Альшин
16
Мертенс
11
Браими
79
Каштанов
98
Ильин
3
Круговой
22
Гайич
22
Гайич
3
Круговой
12
Келлвен
20
Койта
20
Койта
12
Келлвен
15
Пьянич
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
15
Пьянич
11
Браими
92
Брызгалов
92
Брызгалов
11
Браими
98
Ильин
23
Якимов
23
Якимов
98
Ильин
19
Селе
88
Щетинин
88
Щетинин
19
Селе
16
Мертенс
77
Ивлев
77
Ивлев
16
Мертенс
79
Каштанов
20
Марков
20
Марков
79
Каштанов
Остались в запасе
ЦСКА
Факел
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча ЦСКА - Факел
4
1
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
13
Количество передач
663
280
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Виталий Мешков
Резервный судья:
Егор Егоров
Инспектор:
Олег Соколов
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Черданцев, Дурасов)
Новости команд
Все
ЦСКА
Факел
Канчельскис: «Уже можно говорить, что «Зенит» – чемпион»
17:50
2
Тренер «Зенита»: «Соболеву приятно, что его освистывают»
15:25
10
Фанаты «Зенита» предложили заказать Кругового на чемпионский банкет – Данил отреагировал
15:07
4
Барко пропустит ближайший матч «Спартака»
14:35
12
Определено, кого не хватает ЦСКА для борьбы за титул
14:22
2
Канчельскис: «Уже можно говорить, что «Зенит» – чемпион»
17:50
2
Тренер «Зенита»: «Соболеву приятно, что его освистывают»
15:25
10
Фанаты «Зенита» предложили заказать Кругового на чемпионский банкет – Данил отреагировал
15:07
4
Определено, кого не хватает ЦСКА для борьбы за титул
14:22
2
Определен победитель в противостоянии Глушенкова и Кругового
13:50
5
Барко пропустит ближайший матч «Спартака»
14:35
12
«Факел» – «Спартак» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 30 ноября 2026
10:22
РПЛ: шансы «Факела» и «Спартака» на победу в матче 16-го тура
09:35
Радимов назвал условие для спасения «Факела» от вылета из РПЛ
Вчера, 10:57
2
«Факел» собирается арендовать нападающего «Спартака»
27 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+