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РПЛ 2026/2027
Факел - ЦСКА
Факел - ЦСКА: обзор матча 08 декабря 2024
Факел
08.12.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
13'
Т. Мусаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - ЦСКА
87'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Файзуллаев
Желтая карточка
М. Щетинин
86'
85'
Замена
К. Бистрович
️️️️
И. Обляков
Желтая карточка
Н. Моцпан
81'
79'
Желтая карточка
М. Пьянич
Замена
С. Божин
️️️️
И. Квеквескири
75'
Замена
М. Щетинин
️️️️
И. Альшин
75'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
Д. Мертенс
70'
Замена
А. Ивлев
️️️️
М. Браими
70'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
В. Якимов
60'
Желтая карточка
И. Квеквескири
38'
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мусаев
Пас отдал
Д. Круговой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Факел
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
18
Кирилл Симонов
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
3-2-3-2
88
Гудиев
13
Калинин
40
Юрганов
72
Сенхаджи
33
Квеквескири
23
Якимов
11
Браими
16
Мертенс
10
Альшин
79
Каштанов
20
Марков
3-2-1-3-1
49
Тороп
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
12
Келлвен
3
Круговой
15
Пьянич
11
Файзуллаев
10
Обляков
31
Кисляк
11
Мусаев
33
Квеквескири
47
Божин
47
Божин
33
Квеквескири
10
Альшин
88
Щетинин
88
Щетинин
10
Альшин
16
Мертенс
7
Моцпан
7
Моцпан
16
Мертенс
11
Браими
77
Ивлев
77
Ивлев
11
Браими
23
Якимов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
23
Якимов
10
Обляков
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Обляков
11
Файзуллаев
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
Остались в запасе
Факел
ЦСКА
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Факел - ЦСКА
3
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
11
Офсайды
0
3
Количество передач
339
525
Сейвы
6
2
Точность передач %
67
79
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Факел
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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