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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Факел
ЦСКА - Факел: обзор матча 06 августа 2022
ЦСКА
06.08.2022, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Факел
58'
К. Кучаев
70'
Х. Медина
72'
Ф. Чалов
83'
Х. Карраскаль
42'
Г. Гонгадзе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Факел
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Х. Медина
88'
Замена
В. Мендес
️️️️
К. Кучаев
88'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Ф. Чалов
88'
ГОЛ! 4:1!
Х. Карраскаль
Пас отдал
Х. Медина
83'
78'
Замена
М. Ивахнов
️️️️
С. Божин
Замена
С. Зделар
️️️️
М. Мухин
75'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Чалов
Пас отдал
Х. Медина
72'
71'
Замена
А. Шаваев
️️️️
И. Квеквескири
ГОЛ! 2:1!
Х. Медина
70'
62'
Замена
М. Максимов
️️️️
Г. Гонгадзе
ГОЛ! 1:1!
К. Кучаев
Пас отдал
Ф. Чалов
58'
Желтая карточка
М. Мухин
56'
46'
Замена
Р. Магаль
️️️️
В. Черов
46'
Замена
А. Мендель
️️️️
О. Дмитриев
45'
+1
Желтая карточка
Г. Гонгадзе
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Гонгадзе
Замена
Мойзес
️️️️
И. Обляков
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Обляков
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Факел
71
Илья Свинов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
34
Олег Дмитриев
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
3-1-3-3
35
Акинфеев
14
Набабкин
78
Дивеев
22
Гайич
16
Мухин
19
Зайнутдинов
15
Карраскаль
28
Медина
63
Чалов
10
Обляков
18
Кучаев
4-1-1-2-2
71
Свинов
2
Черов
47
Божин
4
Дашаев
91
Суслов
33
Квеквескири
99
Акбашев
10
Альшин
34
Дмитриев
10
Гонгадзе
14
Аппаев
10
Обляков
27
Мойзес
27
Мойзес
10
Обляков
16
Мухин
14
Зделар
14
Зделар
16
Мухин
18
Кучаев
5
Мендес
5
Мендес
18
Кучаев
28
Медина
19
Ермаков
19
Ермаков
28
Медина
63
Чалов
14
Яковлев
14
Яковлев
63
Чалов
34
Дмитриев
8
Мендель
8
Мендель
34
Дмитриев
2
Черов
28
Магаль
28
Магаль
2
Черов
33
Квеквескири
8
Шаваев
8
Шаваев
33
Квеквескири
10
Гонгадзе
21
Максимов
21
Максимов
10
Гонгадзе
47
Божин
56
Ивахнов
56
Ивахнов
47
Божин
Остались в запасе
ЦСКА
Факел
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
41
Егор Ушаков
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
41
Егор Ушаков
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча ЦСКА - Факел
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев; AVAR – Адлан Хатуев
Резервный судья:
Анастасия Пустовойтова
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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