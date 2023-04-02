Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - ЦСКА
Факел - ЦСКА: обзор матча 02 апреля 2023
Факел
02.04.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
21'
Ф. Чалов (П)
77'
И. Обляков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - ЦСКА
90'
+1
Замена
Н. Ермаков
️️️️
А. Заболотный
90'
+1
Замена
М. Лукин
️️️️
И. Агапов
89'
Травма
И. Агапов
Замена
М. Ивахнов
️️️️
В. Черов
81'
79'
Желтая карточка
М. Гайич
79'
Замена
М. Мухин
️️️️
И. Обляков
77'
ГОЛ! 0:2!
И. Обляков
Пас отдал
А. Заболотный
69'
Замена
Е. Носков
️️️️
Б. Зайнутдинов
69'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Ф. Чалов
Замена
Р. Магаль
️️️️
М. Браими
60'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
Х. Аппаев
59'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
Р. Рабеи
46'
Желтая карточка
Е. Морозов
31'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Чалов
Замена
К. Суслов
️️️️
И. Калинин
11'
Травма
И. Калинин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
10
Ильнур Альшин
ЛАЗ
2
Василий Черов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ПАЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
22
Реда Рабеи
ЛФ
20
Евгений Марков
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
РФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Иван Обляков
ЛФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
РФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
3-4-3
71
Свинов
13
Калинин
85
Морозов
2
Черов
10
Альшин
33
Квеквескири
23
Якимов
11
Браими
22
Рабеи
20
Марков
14
Аппаев
3-2-1-1-3
35
Акинфеев
14
Агапов
4
Роша
27
Мойзес
22
Гайич
14
Зделар
5
Мендес
19
Зайнутдинов
63
Чалов
91
Заболотный
10
Обляков
13
Калинин
91
Суслов
91
Суслов
13
Калинин
11
Браими
28
Магаль
28
Магаль
11
Браими
22
Рабеи
99
Акбашев
99
Акбашев
22
Рабеи
14
Аппаев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
14
Аппаев
2
Черов
56
Ивахнов
56
Ивахнов
2
Черов
19
Зайнутдинов
91
Носков
91
Носков
19
Зайнутдинов
14
Агапов
90
Лукин
90
Лукин
14
Агапов
10
Обляков
16
Мухин
16
Мухин
10
Обляков
91
Заболотный
19
Ермаков
19
Ермаков
91
Заболотный
63
Чалов
15
Карраскаль
15
Карраскаль
63
Чалов
Остались в запасе
Факел
ЦСКА
8
Андрей Мендель
ОП
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
8
Андрей Мендель
ОП
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
АП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Факел - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Игорь Панин; AVAR – Егор Болховитин
Резервный судья:
Артур Федоров
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Факел
ЦСКА
Тренер «Динамо» прокомментировал кубковую победу над «Факелом»
Вчера, 23:39
Канчельскис удивил выбором лучшего тренера первого круга РПЛ
Вчера, 23:23
Кубок России. «Динамо» обыграло дома «Факел» (2:1)
Вчера, 21:28
3
ЦСКА и «Спартак» сыграют в плей-офф Кубка России
Вчера, 20:19
8
Семак прокомментировал предстоящий матч «Зенита» против ЦСКА
Вчера, 19:26
2
Тренер «Динамо» прокомментировал кубковую победу над «Факелом»
Вчера, 23:39
Кубок России. «Динамо» обыграло дома «Факел» (2:1)
Вчера, 21:28
3
«Динамо» – «Факел»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Это уже просто неприлично»: судейство в отношении клуба РПЛ назвали позорным
25 ноября
12
Кокшаров перенес операцию в Германии после перелома и может вернуться в «Краснодар»
25 ноября
6
Канчельскис удивил выбором лучшего тренера первого круга РПЛ
Вчера, 23:23
ЦСКА и «Спартак» сыграют в плей-офф Кубка России
Вчера, 20:19
8
Семак прокомментировал предстоящий матч «Зенита» против ЦСКА
Вчера, 19:26
2
Раскрыты комментаторы на ЦСКА – «Зенит» и другие матчи тура
Вчера, 18:17
Круговой основательно «прожарил» «Зенит» перед матчем
Вчера, 18:13
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+