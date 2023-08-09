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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Факел
ЦСКА - Факел: обзор матча 09 августа 2023
ЦСКА
09.08.2023, среда, 18:30
Россия. Кубок, группа A, 2 тур
0 : 2
Завершен
Факел
15'
М. Максимов
79'
М. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Факел
90'
+3
Желтая карточка
И. Альшин
Желтая карточка
Мойзес
90'
+3
Желтая карточка
В. Роша
87'
84'
Желтая карточка
Н. Моцпан
79'
ГОЛ! 0:2!
М. Максимов
Пас отдал
И. Альшин
Замена
К. Глебов
️️️️
М. Гайич
78'
64'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
А. Долгов
64'
Замена
И. Альшин
️️️️
В. Черов
64'
Замена
В. Якимов
️️️️
И. Квеквескири
Замена
И. Обляков
️️️️
М. Рядно
57'
50'
Замена
А. Ивлев
️️️️
М. Ивахнов
47'
Желтая карточка
М. Ивахнов
Замена
М. Мухин
️️️️
Н. Ермаков
46'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Я. Арбузов
46'
36'
Замена
А. Мендель
️️️️
С. Брызгалов
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Максимов
Пас отдал
В. Мастерной
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
19
Никита Ермаков
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
11
Аббосбек Файзуллаев
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
18
Константин Кучаев
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
3-4-2-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
27
Мойзес
4
Роша
68
Рядно
14
Зделар
5
Мендес
22
Гайич
19
Ермаков
19
Арбузов
91
Заболотный
3-3-1-3
88
Гудиев
71
Мастерной
91
Суслов
92
Брызгалов
28
Магаль
33
Квеквескири
2
Черов
8
Багамаев
56
Ивахнов
11
Долгов
21
Максимов
19
Ермаков
16
Мухин
16
Мухин
19
Ермаков
68
Рядно
10
Обляков
10
Обляков
68
Рядно
22
Гайич
17
Глебов
17
Глебов
22
Гайич
19
Арбузов
63
Чалов
63
Чалов
19
Арбузов
92
Брызгалов
8
Мендель
8
Мендель
92
Брызгалов
33
Квеквескири
23
Якимов
23
Якимов
33
Квеквескири
56
Ивахнов
77
Ивлев
77
Ивлев
56
Ивахнов
11
Долгов
7
Моцпан
7
Моцпан
11
Долгов
2
Черов
10
Альшин
10
Альшин
2
Черов
Остались в запасе
ЦСКА
Факел
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
11
Аббосбек Файзуллаев
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
31
Александр Беленов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
11
Аббосбек Файзуллаев
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча ЦСКА - Факел
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
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