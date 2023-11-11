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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - ЦСКА
Факел - ЦСКА: обзор матча 11 ноября 2023
Факел
11.11.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
90+3'
С. Божин
10'
В. Давила
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - ЦСКА
ГОЛ! 1:1!
С. Божин
Пас отдал
Х. Аппаев
90'
+3
84'
Замена
И. Агапов
️️️️
Ф. Чалов
Замена
М. Максимов
️️️️
В. Якимов
83'
Желтая карточка
В. Якимов
82'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
Р. Магаль
80'
67'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
В. Давила
Замена
И. Калинин
️️️️
В. Черов
55'
10'
ГОЛ! 0:1!
В. Давила
Пас отдал
И. Обляков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
2
Василий Черов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ЛП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
23
Вячеслав Якимов
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПП
20
Евгений Марков
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
22
Милан Гайич
ЛАЗ
14
Саша Зделар
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ЦЗ
12
Келлвен
ПАЗ
5
Виктор Мендес
ОП
11
Виктор Давила
ЦП
10
Иван Обляков
ЦП
11
Аббосбек Файзуллаев
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
8
Андрей Мендель
ОП
19
Табо Селе
ОП
7
Никита Моцпан
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
31
Матвей Кисляк
АП
19
Никита Ермаков
АП
4-1-3-2
31
Беленов
2
Черов
91
Суслов
47
Божин
71
Мастерной
33
Квеквескири
28
Магаль
23
Якимов
10
Альшин
14
Аппаев
20
Марков
3-3-2-1-1
35
Акинфеев
14
Зделар
4
Роша
14
Набабкин
12
Келлвен
5
Мендес
22
Гайич
11
Давила
10
Обляков
11
Файзуллаев
63
Чалов
2
Черов
13
Калинин
13
Калинин
2
Черов
28
Магаль
7
Моцпан
7
Моцпан
28
Магаль
23
Якимов
21
Максимов
21
Максимов
23
Якимов
63
Чалов
14
Агапов
14
Агапов
63
Чалов
11
Давила
19
Ермаков
19
Ермаков
11
Давила
Остались в запасе
Факел
ЦСКА
8
Андрей Мендель
ОП
88
Виталий Гудиев
ВР
19
Табо Селе
ОП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
31
Матвей Кисляк
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
8
Андрей Мендель
ОП
88
Виталий Гудиев
ВР
19
Табо Селе
ОП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
31
Матвей Кисляк
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Факел - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Егор Болховитин
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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