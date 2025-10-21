Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал» – «Ювентус»: прогноз и ставки на матч 22 октября с коэффициентом 1.45

21 октября 2025 9:20
Реал - Ювентус
22 окт. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Победа «Реал»
Сделать ставку

22 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом». «Реал» демонстрирует высокую результативность и атакующий потенциал, а «Ювентус» стабилен в обороне и умеет действовать на контратаках. Матч обещает быть зрелищным, с большим количеством голевых моментов и напряженной борьбой за инициативу.

«Реал»

«Реал» в последних матчах показывает впечатляющую результативность: 15 голов за 5 игр при среднем показателе 3,0 гола за матч. Команда забивает в каждом из последних 12 матчей против «Ювентуса» и активно использует комбинационную игру через центр и фланги. В обороне есть пробелы – 7 пропущенных мячей за последние 5 игр, однако атакующий потенциал команды компенсирует эти слабости. Домашний фактор также играет на стороне мадридцев, что делает их явными фаворитами.

«Ювентус»

«Ювентус» стабилен в последних матчах и умеет сохранять интригу. За последние 5 игр команда забила 4 гола и пропустила 6, демонстрируя организованную игру в обороне. Итальянцы эффективно используют контратаки и стандарты, что позволяет создавать опасные моменты даже против сильных соперников. «Ювентус» не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, что говорит о высокой боевой дисциплине и способности выдерживать давление.

Факты о командах

«Реал»

  • Забивает в 12 последних матчах против «Ювентуса»
  • Средняя результативность – 3,0 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1,4 гола за игру
  • Победа в 3 последних матчах
  • Сильна комбинационная и фланговая игра

«Ювентус»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • Средняя результативность – 0,8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1,2 гола за игру
  • Эффективен в контратаках
  • Стабилен в обороне и продуман в атаке

Личные встречи
46% (6)
15% (2)
38% (5)
22
Забитых мячей
18
1.69
В среднем за матч
1.38
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Реал
1 : 0
01.07.2025
Ювентус
Товарищеские матчи,
Ювентус
3 : 1
03.08.2023
Реал
Товарищеские матчи,
Реал
2 : 0
31.07.2022
Ювентус
Международный кубок чемпионов,
Реал
3 : 1
05.08.2018
Ювентус
Лига чемпионов, 1/4 финала
Реал
1 : 3
11.04.2018
Ювентус
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ювентус
0 : 3
03.04.2018
Реал
Лига чемпионов, Финал
Ювентус
1 : 4
03.06.2017
Реал
Лига чемпионов, 1/2 финала
Реал
1 : 1
13.05.2015
Ювентус
Лига чемпионов, 1/2 финала
Ювентус
2 : 1
05.05.2015
Реал
Лига чемпионов, 4 тур
Ювентус
2 : 2
05.11.2013
Реал
Лига чемпионов, 3 тур
Реал
2 : 1
23.10.2013
Ювентус
Лига Чемпионов, 4 тур
Реал
0 : 2
05.11.2008
Ювентус
Лига Чемпионов, 3 тур
Ювентус
2 : 1
21.10.2008
Реал
Показать все

Прогноз на матч «Реал» – «Ювентус»

Матч обещает быть результативным с преимуществом «Реала». Домашний фактор и атакующая мощь мадридцев дают им преимущество в голах, но «Ювентус» способен использовать контратаки и создать опасные моменты. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон, но победа «Реала» наиболее вероятна.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Реал» – коэффициент 1.45
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

1.45
Победа «Реал»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Ювентус Реал
Другие прогнозы
21.10.2025
18:00
1.78
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
Динамо Мх - Спартак
Победа «Спартака»
21.10.2025
19:45
1.90
Лига чемпионов, 3 тур
Кайрат - Пафос
Обе забьют
21.10.2025
19:45
1.65
Лига чемпионов, 3 тур
Барселона - Олимпиакос
Победа Барселоны и тотал больше 2.5 голов
21.10.2025
20:30
1.70
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
ЦСКА - Акрон
Победа ЦСКА с форой (-1)
21.10.2025
21:15
1.70
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 3 тур
Аль-Хиляль - Аль-Садд
Победа Аль-Хиляля
21.10.2025
22:00
1.65
Лига чемпионов, 3 тур
Вильярреал - Манчестер Сити
Победа Манчестер Сити
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 