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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Реал
Ювентус - Реал: обзор матча 21 октября 2008
Ювентус
21.10.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 3 тур
2 : 1
Завершен
Реал
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Статистика матча Ювентус - Реал
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Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
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1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
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Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
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0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Карстен Кадах
Сенке Глиндеманн (оба - Германия)
Делегат:
Alfred Ludwig (Австрия)
Стадион:
Стадио Олимпико
Посещаемость:
27168 из 27994 зрителей (97%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая); "Спорт" 00:45 (в записи)
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