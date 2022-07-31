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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Реал - Ювентус
Реал - Ювентус: обзор матча 31 июля 2022
Реал
31.07.2022, воскресенье, 05:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Ювентус
19'
К. Бензема (П)
69'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал - Ювентус
Желтая карточка
М. Асенсио
83'
76'
Замена
️️️️
Данило
70'
Замена
Д. Ругани
️️️️
Бремер
70'
Замена
М. Соуле
️️️️
М. Аке
70'
Замена
К. Пинсольо
️️️️
М. Перин
70'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
А. Сандро
ГОЛ! 2:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Х. Вальехо
69'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Ф. Вальверде
64'
64'
Замена
М. Аке
️️️️
Д. Влахович
64'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
Н. Фаджоли
Замена
Родриго
️️️️
К. Бензема
64'
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Д. Алаба
64'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Т. Кроос
64'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Ф. Менди
64'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Л. Модрич
64'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Каземиро
64'
Замена
Э. Азар
️️️️
Винисиус
63'
Замена
Начо
️️️️
Д. Карвахаль
63'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Э. Милитао
46'
46'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Бензема
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Денис Закария
ОП
29
Николо Фаджоли
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
20
Борха Майорал
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
11
Марле Аке
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Матиас Соуле
ПВ
4-1-3-1-1
1
Куртуа
23
Менди
5
Алаба
3
Милитао
26
Карвахаль
5
Каземиро
8
Вальверде
8
Кроос
14
Модрич
7
Винисиус
9
Бензема
4-2-2-2
1
Перин
13
Данило
3
Бремер
19
Бонуччи
26
Сандро
5
Локателли
6
Закария
11
Ди Мария
29
Фаджоли
28
Влахович
9
Кен
26
Карвахаль
6
Начо
6
Начо
26
Карвахаль
3
Милитао
22
Рюдигер
22
Рюдигер
3
Милитао
7
Винисиус
10
Азар
10
Азар
7
Винисиус
5
Алаба
24
Вальехо
24
Вальехо
5
Алаба
23
Менди
17
Васкес
17
Васкес
23
Менди
5
Каземиро
6
Камавинга
6
Камавинга
5
Каземиро
14
Модрич
14
Чуамени
14
Чуамени
14
Модрич
9
Бензема
11
Родриго
11
Родриго
9
Бензема
8
Вальверде
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Вальверде
8
Кроос
25
Себальос
25
Себальос
8
Кроос
11
Ди Мария
7
Куадрадо
7
Куадрадо
11
Ди Мария
29
Фаджоли
6
Ровелла
6
Ровелла
29
Фаджоли
28
Влахович
11
Аке
11
Аке
28
Влахович
1
Перин
25
Пинсольо
25
Пинсольо
1
Перин
26
Сандро
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
26
Сандро
3
Бремер
24
Ругани
24
Ругани
3
Бремер
Аке
18
Соуле
18
Соуле
Аке
Остались в запасе
Реал
Ювентус
20
Борха Майорал
ЦФ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
13
Андрей Лунин
ВР
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
20
Борха Майорал
ЦФ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
13
Андрей Лунин
ВР
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Реал - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
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