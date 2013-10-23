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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Ювентус
Реал - Ювентус: обзор матча 23 октября 2013
Реал
23.10.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
4'
К. Роналду
29'
К. Роналду (П)
22'
Ф. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Ювентус
Желтая карточка
С. Рамос
89'
Замена
А. Мората
️️️️
А. Ди Мария
79'
Желтая карточка
Л. Модрич
78'
78'
Желтая карточка
М. Касерес
Замена
Иско
️️️️
А. Ильярраменди
72'
69'
Замена
С. Джовинко
️️️️
А. Огбонна
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Бензема
67'
59'
Замена
К. Асамоа
️️️️
А. Пирло
50'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Ф. Льоренте
48'
Красная карточка
Д. Кьеллини
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Роналду
29'
28'
Желтая карточка
А. Видаль
22'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Льоренте
Желтая карточка
А. Ильярраменди
19'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
21
Анжело Огбонна
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
5
Арбелоа
14
Ильярраменди
10
Модрич
28
Хедира
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-1-3-2
1
Буффон
4
Касерес
14
Кьеллини
15
Барцальи
21
Огбонна
21
Пирло
23
Видаль
8
Погба
10
Маркизио
32
Тевес
12
Льоренте
14
Ильярраменди
22
Иско
22
Иско
14
Ильярраменди
9
Бензема
18
Бэйл
18
Бэйл
9
Бензема
11
Ди Мария
21
Мората
21
Мората
11
Ди Мария
12
Льоренте
19
Бонуччи
19
Бонуччи
12
Льоренте
21
Пирло
27
Асамоа
27
Асамоа
21
Пирло
21
Огбонна
21
Джовинко
21
Джовинко
21
Огбонна
Остались в запасе
Реал
Ювентус
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Реал - Ювентус
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая)
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