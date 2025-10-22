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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Реал - Ювентус
Реал - Ювентус: обзор матча 22 октября 2025
Реал
22.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
57'
Д. Беллингем
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Ювентус
Завершен
88'
Замена
Филип Костич
️️️️➡️️
Андреа Камбьясо
Замена
Гонсало Гарсия
️️️️➡️️
Рауль Асенсио
88'
Замена
Франко Мастантуоно
️️️️➡️️
Браим Диас
84'
Замена
Фран Гарсия
️️️️➡️️
Винисиус
84'
74'
Замена
Луа Опенда
️️️️➡️️
Кенан Йылдыз
74'
Замена
Джонатан Дэвид
️️️️➡️️
Душан Влахович
74'
Замена
Мануэль Локателли
️️️️➡️️
Тен Коопмейнерс
Замена
Эдуардо Камавинга
️️️️➡️️
Арда Гюлер
74'
62'
Замена
Франсишку Консейсау
️️️️➡️️
Кефрен Тюрам
Желтая карточка
Браим Диас
61'
ГОЛ! 1:0!
Джуд Беллингем
57'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
10
Браим Диас
АП
7
Винисиус
ЛВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
9
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Реал
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
20
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
45
Тиаго Питарч
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
43
Matteo Fuscaldo
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Луа Опенда
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
18
Каррерас
3
Милитао
17
Асенсио
8
Чуамени
8
Вальверде
10
Беллингем
7
Винисиус
10
Диас
8
Гюлер
10
Мбаппе
3-4-1-2
16
Ди Грегорио
6
Келли
15
Калюлю
4
Гатти
3
Ругани
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
27
Камбьясо
8
МакКенни
9
Влахович
10
Йылдыз
7
Винисиус
20
Гарсия
20
Гарсия
7
Винисиус
8
Гюлер
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Гюлер
10
Диас
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
10
Диас
17
Асенсио
16
Гарсия
16
Гарсия
17
Асенсио
8
Коопмейнерс
5
Локателли
5
Локателли
8
Коопмейнерс
27
Камбьясо
18
Костич
18
Костич
27
Камбьясо
19
Тюрам
7
Консейсау
7
Консейсау
19
Тюрам
10
Йылдыз
20
Опенда
20
Опенда
10
Йылдыз
9
Влахович
10
Дэвид
10
Дэвид
9
Влахович
Остались в запасе
Реал
Ювентус
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
45
Тиаго Питарч
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Маттиа Перин
ВР
43
Matteo Fuscaldo
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
45
Тиаго Питарч
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
43
Matteo Fuscaldo
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Реал - Ювентус
1
Всего ударов по воротам
28
13
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
13
7
Нарушения
10
17
Офсайды
1
2
Количество передач
617
311
Сейвы
4
8
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
12
6
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
11
8
xG (ожидаемые голы)
2.81
0.59
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Бернабеу
Посещаемость:
76521
Где смотреть матч:
Okko
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