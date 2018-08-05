Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Реал - Ювентус
Реал - Ювентус: обзор матча 05 августа 2018
Реал
05.08.2018, воскресенье, 01:00
Международный кубок чемпионов
3 : 1
Завершен
Ювентус
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
ФедЭкс Филд
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Реал
Ювентус
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
12:48
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
1
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
09:16
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
12:48
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
1
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
09:16
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
Вчера, 08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+