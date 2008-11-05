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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Ювентус
Реал - Ювентус: обзор матча 05 ноября 2008
Реал
05.11.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 4 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
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Статистика матча Реал - Ювентус
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Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
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0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
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Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
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1 : 2
05.11.2026
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Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
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Италия. Серия А, 9 тур
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2 : 0
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Информация о матче
Главный судья:
Питер Винк
(Нордвейкерхаут)
Помощники судьи:
Адриан Иниа
Ари Бринк (оба - Голландия)
Делегат:
Бенни Якобсен (Дания)
Стадион:
Бернабеу
Посещаемость:
71560 из 85454 зрителей (83%)
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ+ Спорт" 01:05 (в записи)
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