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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Реал
Ювентус - Реал: обзор матча 03 июня 2017
Ювентус
03.06.2017, суббота, 21:45
Лига чемпионов, Финал
1 : 4
Завершен
Реал
27'
М. Манджукич
20'
К. Роналду
61'
Каземиро
64'
К. Роналду
90'
М. Асенсио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Реал
90'
ГОЛ! 1:4!
М. Асенсио
Пас отдал
Марсело
89'
Замена
А. Мората
️️️️
Т. Кроос
Вторая желтая
Х. Куадрадо
84'
82'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Иско
Замена
М. Лемина
️️️️
П. Дибала
78'
77'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
Х. Куадрадо
72'
Замена
К. Маркизио
️️️️
М. Пьянич
71'
Желтая карточка
А. Сандро
70'
Желтая карточка
М. Пьянич
66'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
А. Барцальи
66'
64'
ГОЛ! 1:3!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Модрич
61'
ГОЛ! 1:2!
Каземиро
53'
Желтая карточка
Т. Кроос
42'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
31'
Желтая карточка
С. Рамос
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Г. Игуаин
27'
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Карвахаль
Желтая карточка
П. Дибала
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
15
Андреа Барцальи
ПЗ
9
Марио Манджукич
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Ювентус
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-2-3-2
1
Буффон
10
Алвес
14
Кьеллини
19
Бонуччи
26
Сандро
15
Барцальи
9
Манджукич
15
Пьянич
28
Хедира
21
Дибала
9
Игуаин
4-1-2-1-2
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
15
Барцальи
7
Куадрадо
7
Куадрадо
15
Барцальи
21
Дибала
99
Лемина
99
Лемина
21
Дибала
15
Пьянич
10
Маркизио
10
Маркизио
15
Пьянич
22
Иско
10
Асенсио
10
Асенсио
22
Иско
9
Бензема
18
Бэйл
18
Бэйл
9
Бензема
8
Кроос
21
Мората
21
Мората
8
Кроос
Остались в запасе
Ювентус
Реал
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Ювентус - Реал
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Миллениум
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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