4 октября на «Бай-Арене» состоится матч 6 тура чемпионата Германии, в котором «Байер» примет «Унион Берлин». Хозяева стабильно набирают очки, но допускают ошибки в обороне, а гости переживают трудный старт и пока не нашли стабильности.

«Байер»

Команда находится в зоне еврокубков и занимает 6-е место с 8 очками. Главный козырь – стабильная атака: «Байер» забивает в 10 матчах Бундеслиги подряд и демонстрирует результативность (9 голов за последние пять игр). Алекс Гримальдо, лучший бомбардир коллектива, оформил четыре гола и продолжает быть ключевой фигурой. Однако оборона остаeтся проблемой – шесть пропущенных мячей за пять игр, и команда регулярно даeт соперникам шансы у своих ворот.

«Унион»

Берлинский клуб находится на 11-й позиции, имея семь очков. «Унион» нестабилен: трижды пропустил по три или больше голов, но при этом обладает атакующим потенциалом, забивая в среднем 1,4 гола за матч. Лучший бомбардир Ильяс Ансах с четырьмя голами в шести матчах стал главной угрозой у ворот соперников. Основная проблема команды – оборона: 11 пропущенных голов в пяти играх и отсутствие уверенности в гостевых встречах.

Факты о командах

«Байер»

Не проигрывает в 7 последних матчах.

В среднем: 1.80 забитых и 1.20 пропущенных голов (последние 5 игр).

Забивает в 9 играх подряд.

Пропускает в 8 матчах подряд.

«Унион»

Не выигрывает в 3 из 4 последних матчей.

В среднем: 1.40 забитых и 2.20 пропущенных голов (последние 5 игр).

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Ансах – 4 гола в 6 играх.

Прогноз на матч «Байер» – «Унион»

Исходя из статистики, «Байер» выглядит явным фаворитом благодаря атакующему потенциалу и более сбалансированной игре. «Унион» способен забить, но его оборонительные провалы становятся ключевым фактором. Вероятнее всего, хозяева возьмут три очка, а матч получится результативным. Оба клуба могут обменяться голами, однако класс и форма «Байера» должны сыграть решающую роль.

Рекомендованные ставки