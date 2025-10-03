Введите ваш ник на сайте
«Байер» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.70

03 октября 2025 9:07
Байер - Унион
04 окт. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 6 тур
1.70
Победа «Байера»
4 октября на «Бай-Арене» состоится матч 6 тура чемпионата Германии, в котором «Байер» примет «Унион Берлин». Хозяева стабильно набирают очки, но допускают ошибки в обороне, а гости переживают трудный старт и пока не нашли стабильности.

«Байер»

Команда находится в зоне еврокубков и занимает 6-е место с 8 очками. Главный козырь – стабильная атака: «Байер» забивает в 10 матчах Бундеслиги подряд и демонстрирует результативность (9 голов за последние пять игр). Алекс Гримальдо, лучший бомбардир коллектива, оформил четыре гола и продолжает быть ключевой фигурой. Однако оборона остаeтся проблемой – шесть пропущенных мячей за пять игр, и команда регулярно даeт соперникам шансы у своих ворот.

«Унион»

Берлинский клуб находится на 11-й позиции, имея семь очков. «Унион» нестабилен: трижды пропустил по три или больше голов, но при этом обладает атакующим потенциалом, забивая в среднем 1,4 гола за матч. Лучший бомбардир Ильяс Ансах с четырьмя голами в шести матчах стал главной угрозой у ворот соперников. Основная проблема команды – оборона: 11 пропущенных голов в пяти играх и отсутствие уверенности в гостевых встречах.

Факты о командах

«Байер»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах.
  • В среднем: 1.80 забитых и 1.20 пропущенных голов (последние 5 игр).
  • Забивает в 9 играх подряд.
  • Пропускает в 8 матчах подряд.

«Унион»

  • Не выигрывает в 3 из 4 последних матчей.
  • В среднем: 1.40 забитых и 2.20 пропущенных голов (последние 5 игр).
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.
  • Ансах – 4 гола в 6 играх.

Личные встречи
60% (9)
33% (5)
7% (1)
30
Забитых мячей
10
2
В среднем за матч
0.67
5:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
2 : 0
04.10.2025
Унион
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
0 : 0
12.04.2025
Унион
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
1 : 2
30.11.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 28 тур
Унион
0 : 1
06.04.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Байер
4 : 0
12.11.2023
Унион
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
0 : 0
29.04.2023
Байер
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
5 : 0
06.11.2022
Унион
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
2 : 2
08.01.2022
Унион
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
1 : 1
14.08.2021
Байер
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
1 : 1
15.05.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
1 : 0
15.01.2021
Байер
Германия. Кубок, 1/4 финала
Байер
3 : 1
04.03.2020
Унион
Германия. Бундеслига, 22 тур
Унион
2 : 3
15.02.2020
Байер
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
2 : 0
21.09.2019
Унион
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
4 : 1
24.10.2017
Унион
Прогноз на матч «Байер» – «Унион»

Исходя из статистики, «Байер» выглядит явным фаворитом благодаря атакующему потенциалу и более сбалансированной игре. «Унион» способен забить, но его оборонительные провалы становятся ключевым фактором. Вероятнее всего, хозяева возьмут три очка, а матч получится результативным. Оба клуба могут обменяться голами, однако класс и форма «Байера» должны сыграть решающую роль.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Байера» – коэффициент 1.70
  • Обе забьют – коэффициент 1.90

1.70
Победа «Байера»
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Унион Байер
