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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Унион
Байер - Унион: обзор матча 08 января 2022
Байер
08.01.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Унион
38'
П. Шик
84'
Д. Та
45'
Г. Премель
50'
Г. Премель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Унион
85'
Желтая карточка
М. Фридрих
ГОЛ! 2:2!
Д. Та
Пас отдал
К. Беллараби
84'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Ж. Фримпонг
83'
Замена
К. Беллараби
️️️️
К. Демирбай
78'
Замена
А. Адли
️️️️
Паулиньо
77'
77'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
71'
Замена
К. Мевальд
️️️️
Г. Премель
Желтая карточка
Д. Та
59'
50'
ГОЛ! 1:2!
Г. Премель
Пас отдал
М. Крузе
46'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
К. Беренс
46'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Г. Харагучи
45'
ГОЛ! 1:1!
Г. Премель
ГОЛ! 1:0!
П. Шик
38'
31'
Желтая карточка
К. Триммель
26'
Замена
Б. Очипка
️️️️
Н. Гисельман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Кевин Беренс
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
8
Садик Фофана
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
4-2-3-1
1
Градецки
5
Баккер
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
8
Андрих
26
Демирбай
19
Диаби
7
Вирц
10
Паулиньо
14
Шик
3-3-2-2
16
Люте
5
Фридрих
6
Эккель
31
Кнохе
28
Триммель
8
Хедира
17
Гисельман
21
Премель
78
Харагучи
10
Крузе
9
Беренс
26
Демирбай
38
Беллараби
38
Беллараби
26
Демирбай
10
Паулиньо
21
Адли
21
Адли
10
Паулиньо
30
Фримпонг
27
Аларио
27
Аларио
30
Фримпонг
17
Гисельман
5
Очипка
5
Очипка
17
Гисельман
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
21
Премель
8
Мевальд
8
Мевальд
21
Премель
78
Харагучи
21
Озтюнали
21
Озтюнали
78
Харагучи
9
Беренс
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
9
Беренс
Остались в запасе
Байер
Унион
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
8
Садик Фофана
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Фредерик Реннов
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
8
Садик Фофана
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Байер - Унион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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