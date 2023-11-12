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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Унион
Байер - Унион: обзор матча 12 ноября 2023
Байер
12.11.2023, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Унион
23'
А. Гримальдо
57'
О. Коссуну
73'
Д. Та
83'
Н. Телла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Унион
Замена
А. Гложек
️️️️
В. Бонифаци
87'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Э. Паласиос
87'
Замена
Н. Мбамба
️️️️
Ф. Вирц
87'
ГОЛ! 4:0!
Н. Телла
Пас отдал
А. Адли
83'
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
81'
Замена
А. Адли
️️️️
Й. Хофманн
81'
78'
Замена
К. Беренс
️️️️
Д. Фофана
78'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Д. Руссийон
74'
Желтая карточка
Ф. Реннов
ГОЛ! 3:0!
Д. Та
Пас отдал
А. Гримальдо
73'
64'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Ш. Бекер
ГОЛ! 2:0!
О. Коссуну
Пас отдал
Й. Хофманн
57'
46'
Замена
К. Триммель
️️️️
Й. Юранович
24'
Замена
Р. Кнохе
️️️️
Л. Бонуччи
ГОЛ! 1:0!
А. Гримальдо
Пас отдал
Ф. Вирц
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
(К)
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Байер
32
Матей Коварж
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
29
Люка Тусар
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Градецки
31
Коссуну
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
7
Вирц
7
Хофманн
22
Бонифаци
3-3-2-1-1
1
Реннов
19
Бонуччи
2
Лейте
6
Эккель
18
Юранович
33
Крал
21
Руссийон
93
Лайдуни
19
Хаберер
23
Бекер
27
Фофана
7
Вирц
72
Мбамба
72
Мбамба
7
Вирц
25
Паласиос
8
Андрих
8
Андрих
25
Паласиос
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
22
Бонифаци
10
Гложек
10
Гложек
22
Бонифаци
7
Хофманн
21
Адли
21
Адли
7
Хофманн
21
Руссийон
8
Госенс
8
Госенс
21
Руссийон
19
Бонуччи
31
Кнохе
31
Кнохе
19
Бонуччи
18
Юранович
28
Триммель
28
Триммель
18
Юранович
23
Бекер
11
Ааронсон
11
Ааронсон
23
Бекер
27
Фофана
91
Беренс
91
Беренс
27
Фофана
Остались в запасе
Байер
Унион
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
6
Алеша Кемлейн
ОП
29
Люка Тусар
ОП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
6
Алеша Кемлейн
ОП
29
Люка Тусар
ОП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Байер - Унион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Тимо Герах
(Ландау-Кейххайм)
Стадион:
Бай-Арена
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