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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Байер
Унион - Байер: обзор матча 14 августа 2021
Унион
14.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Байер
7'
Т. Авонийи
12'
М. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Байер
90'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Э. Паласиос
89'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
П. Шик
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
82'
Замена
К. Беренс
️️️️
Г. Харагучи
81'
76'
Замена
Паулиньо
️️️️
Н. Амири
Замена
С. Тойхерт
️️️️
М. Крузе
73'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
М. Ингвартсен
64'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Т. Авонийи
63'
28'
Желтая карточка
М. Диаби
12'
ГОЛ! 1:1!
М. Диаби
Пас отдал
Ж. Фримпонг
ГОЛ! 1:0!
Т. Авонийи
Пас отдал
М. Крузе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
78
Генки Харагучи
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
21
Левин Озтюнали
ПП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
18
Венделл
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
3-3-4
16
Люте
31
Кнохе
5
Фридрих
32
Баумгартль
17
Гисельман
8
Хедира
28
Триммель
7
Ингвартсен
14
Авонийи
78
Харагучи
10
Крузе
4-4-1-1
1
Градецки
30
Фримпонг
31
Коссуну
4
Та
5
Баккер
20
Арангис
26
Демирбай
25
Паласиос
10
Амири
19
Диаби
14
Шик
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
7
Ингвартсен
21
Озтюнали
21
Озтюнали
7
Ингвартсен
10
Крузе
36
Тойхерт
36
Тойхерт
10
Крузе
14
Авонийи
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
14
Авонийи
78
Харагучи
9
Беренс
9
Беренс
78
Харагучи
25
Паласиос
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
25
Паласиос
10
Амири
10
Паулиньо
10
Паулиньо
10
Амири
14
Шик
20
Похьянпало
20
Похьянпало
14
Шик
Остались в запасе
Унион
Байер
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
18
Венделл
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
18
Венделл
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Унион - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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