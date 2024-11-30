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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Байер
Унион - Байер: обзор матча 30 ноября 2024
Унион
30.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Байер
29'
У. Ен Чон
2'
Ж. Фримпонг
71'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Байер
90'
+4
Желтая карточка
Н. Мукиэле
Желтая карточка
Р. Сков
90'
+3
Замена
К. Фолланд
️️️️
Л. Кверфельд
85'
79'
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
79'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Артур
Замена
Й. Юранович
️️️️
К. Триммель
79'
Замена
Р. Сков
️️️️
У. Ен Чон
79'
Замена
А. Шафер
️️️️
Р. Хедира
79'
71'
ГОЛ! 1:2!
П. Шик
Пас отдал
Ф. Вирц
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Т. Скарке
68'
Желтая карточка
К. Триммель
67'
Желтая карточка
Л. Кверфельд
63'
58'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Р. Андрих
58'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
А. Гарсия
ГОЛ! 1:1!
У. Ен Чон
Пас отдал
Б. Холлербах
29'
Желтая карточка
Т. Роте
28'
21'
Желтая карточка
Р. Андрих
2'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фримпонг
Пас отдал
А. Гримальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К)
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Рани Хедира
ОП
11
У Ен Чон
ПВ
21
Тим Скарке
ПВ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Унион
1
Александер Шволов
ВР
18
Йосип Юранович
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
7
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
11
Артем Степанов
ЦФ
3-4-2-1
1
Реннов
5
Дехи
7
Фогт
14
Кверфельд
4
Роте
6
Кемлейн
8
Хедира
28
Триммель
11
Чон
21
Скарке
17
Холлербах
3-3-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
24
Гарсия
14
Шик
28
Триммель
18
Юранович
18
Юранович
28
Триммель
8
Хедира
13
Шафер
13
Шафер
8
Хедира
11
Чон
24
Сков
24
Сков
11
Чон
14
Кверфельд
31
Фолланд
31
Фолланд
14
Кверфельд
21
Скарке
11
Вертессен
11
Вертессен
21
Скарке
13
Артур
20
Мукиэле
20
Мукиэле
13
Артур
8
Андрих
25
Паласиос
25
Паласиос
8
Андрих
24
Гарсия
7
Вирц
7
Вирц
24
Гарсия
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
Остались в запасе
Унион
Байер
1
Александер Шволов
ВР
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
9
Джордан
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
40
Франсис Оньека
АП
11
Артем Степанов
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
40
Франсис Оньека
АП
11
Артем Степанов
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Унион - Байер
4
2
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
18
11
Офсайды
1
0
Количество передач
342
567
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.62
0.94
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
- : -
05.12.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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