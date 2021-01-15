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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Байер
Унион - Байер: обзор матча 15 января 2021
Унион
15.01.2021, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Байер
88'
С. Тойхерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Байер
90'
+1
Желтая карточка
Н. Амири
Замена
️️️️
С. Тойхерт
90'
ГОЛ! 1:0!
С. Тойхерт
Пас отдал
К. Ленц
88'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Т. Авонийи
76'
70'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
69'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Ю. Баумгартлингер
Желтая карточка
М. Фридрих
52'
43'
Желтая карточка
Д. Та
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Ш. Бекер
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
5
Кэита Эндо
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Люте
5
Фридрих
19
Хюбнер
31
Кнохе
3
Ленц
28
Триммель
8
Андрих
21
Премель
23
Бекер
14
Авонийи
7
Ингвартсен
4-1-2-1-2
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
15
Драгович
24
Синкгравен
14
Баумгартлингер
10
Амири
26
Демирбай
19
Диаби
14
Шик
17
Бэйли
14
Авонийи
30
Бюлтер
30
Бюлтер
14
Авонийи
23
Бекер
36
Тойхерт
36
Тойхерт
23
Бекер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
20
Арангис
14
Баумгартлингер
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
Остались в запасе
Унион
Байер
13
Себастьян Грисбек
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
5
Кэита Эндо
ЛВ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
1
Лорис Кариус
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
13
Себастьян Грисбек
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
5
Кэита Эндо
ЛВ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
1
Лорис Кариус
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Унион - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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