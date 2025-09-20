Введите ваш ник на сайте
«Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

20 сентября 2025 10:26
Касымпаша - Фенербахче
21 сент. 2025, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Фенербахче»
Сделать ставку

21 сентября на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» состоится матч шестого тура турецкой Суперлиги, где «Касымпаша» примет одного из фаворитов чемпионата – «Фенербахче». Хозяева находятся в середине таблицы, но их результаты оставляют вопросы, тогда как гости идут в числе лидеров и демонстрируют стабильность.

«Касымпаша»

Стамбульский клуб после пяти туров занимает 12-е место с четырьмя очками. Последний матч против «Самсунспора» завершился нулевой ничьей, но в целом команда показывает слабую игру в атаке – всего 4 забитых гола за пять встреч (0.80 в среднем). Лидером нападения является Хабиб Гуйе, оформивший 2 мяча в четырeх играх. Проблемы остаются и в обороне – 6 пропущенных мячей за тот же отрезок. Особо тревожной выглядит домашняя статистика: три поражения подряд в родных стенах, что снижает шансы на положительный результат против сильного соперника.

«Фенербахче»

Команда уверенно идeт в верхней части таблицы и после пяти туров имеет 11 очков, занимая третью строчку. В последнем матче «Фенербахче» сыграл вничью с «Аланьяспором» (2:2), но до этого одержал две важные победы – над «Трабзонспором» и «Генчлербирлиги». В атаке команда действует мощно – 9 голов за пять матчей (в среднем 1.80), а главным бомбардиром является Юссеф Эн-Несири с 4 мячами. При этом защита допускает ошибки – 5 пропущенных за пять игр. Важно отметить, что команда не проигрывает уже шесть туров подряд и сохраняет стабильность, даже несмотря на участие в еврокубках.

Факты о командах

«Касымпаша»

  • 12-е место, 4 очка после 5 туров
  • 3 поражения подряд дома
  • В среднем: 0.80 забито и 1.20 пропущено за 5 матчей
  • Хабиб Гуйе – лучший бомбардир (2 гола)
  • 4 гола и 6 пропущенных в последних 5 играх

«Фенербахче»

  • 3-е место, 11 очков после 5 туров
  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито и 1.00 пропущено за 5 матчей
  • Эн-Несири забил 4 мяча в 5 встречах
  • 9 голов в 5 последних играх

Личные встречи
10% (3)
7% (2)
83% (25)
30
Забитых мячей
78
1
В среднем за матч
2.6
3:1
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 24 тур
Фенербахче
3 : 1
16.02.2025
Касымпаша
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 27 тур
Фенербахче
2 : 1
24.02.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
0 : 2
08.10.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
5 : 1
29.01.2023
Касымпаша
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
0 : 6
15.08.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 27 тур
Касымпаша
1 : 2
28.02.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
2 : 1
03.10.2021
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Фенербахче
3 : 2
25.04.2021
Касымпаша
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша
0 : 3
04.01.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 0
21.06.2020
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Фенербахче
3 : 2
08.11.2019
Касымпаша
Турция. Суперлига, 31 тур
Касымпаша
1 : 3
04.05.2019
Фенербахче
Турция. Суперлига, 14 тур
Фенербахче
2 : 2
03.12.2018
Касымпаша
Турция. Суперлига, 31 тур
Касымпаша
1 : 4
28.04.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 14 тур
Фенербахче
4 : 2
03.12.2017
Касымпаша
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
0 : 0
19.02.2017
Касымпаша
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
1 : 5
19.09.2016
Фенербахче
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
3 : 1
12.02.2016
Касымпаша
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
0 : 1
13.09.2015
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Фенербахче
2 : 0
30.05.2015
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 17 тур
Касымпаша
0 : 3
24.01.2015
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 21 тур
Фенербахче
2 : 1
16.02.2014
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 4 тур
Касымпаша
2 : 3
16.09.2013
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 23 тур
Фенербахче
3 : 1
24.02.2013
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 6 тур
Касымпаша
2 : 0
29.09.2012
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 23 тур
Фенербахче
2 : 0
26.02.2011
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 6 тур
Касымпаша
2 : 6
27.09.2010
Фенербахче
Чемпионат Турции, 31 тур
Касымпаша
0 : 1
25.04.2010
Фенербахче
Чемпионат Турции, 14 тур
Фенербахче
1 : 3
28.11.2009
Касымпаша
Показать все

Прогноз на матч «Касымпаша» – «Фенербахче»

Хозяева испытывают трудности в атаке и проигрывают дома трижды подряд, что говорит о проблемах в психологическом и игровом плане. «Фенербахче» же показывает стабильные результаты, обладает более мощным составом и регулярно забивает, что делает его явным фаворитом. Вероятнее всего, гости добьются уверенной победы, а матч не станет сверхрезультативным: хозяева редко забивают, а «Фенербахче» способен контролировать игру.

Рекомендации

  • Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.65
Победа «Фенербахче»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Фенербахче Касымпаша
