21 сентября на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» состоится матч шестого тура турецкой Суперлиги, где «Касымпаша» примет одного из фаворитов чемпионата – «Фенербахче». Хозяева находятся в середине таблицы, но их результаты оставляют вопросы, тогда как гости идут в числе лидеров и демонстрируют стабильность.

«Касымпаша»

Стамбульский клуб после пяти туров занимает 12-е место с четырьмя очками. Последний матч против «Самсунспора» завершился нулевой ничьей, но в целом команда показывает слабую игру в атаке – всего 4 забитых гола за пять встреч (0.80 в среднем). Лидером нападения является Хабиб Гуйе, оформивший 2 мяча в четырeх играх. Проблемы остаются и в обороне – 6 пропущенных мячей за тот же отрезок. Особо тревожной выглядит домашняя статистика: три поражения подряд в родных стенах, что снижает шансы на положительный результат против сильного соперника.

«Фенербахче»

Команда уверенно идeт в верхней части таблицы и после пяти туров имеет 11 очков, занимая третью строчку. В последнем матче «Фенербахче» сыграл вничью с «Аланьяспором» (2:2), но до этого одержал две важные победы – над «Трабзонспором» и «Генчлербирлиги». В атаке команда действует мощно – 9 голов за пять матчей (в среднем 1.80), а главным бомбардиром является Юссеф Эн-Несири с 4 мячами. При этом защита допускает ошибки – 5 пропущенных за пять игр. Важно отметить, что команда не проигрывает уже шесть туров подряд и сохраняет стабильность, даже несмотря на участие в еврокубках.

Факты о командах

«Касымпаша»

12-е место, 4 очка после 5 туров

3 поражения подряд дома

В среднем: 0.80 забито и 1.20 пропущено за 5 матчей

Хабиб Гуйе – лучший бомбардир (2 гола)

4 гола и 6 пропущенных в последних 5 играх

«Фенербахче»

3-е место, 11 очков после 5 туров

Не проигрывает в 6 последних матчах

В среднем: 1.80 забито и 1.00 пропущено за 5 матчей

Эн-Несири забил 4 мяча в 5 встречах

9 голов в 5 последних играх

Прогноз на матч «Касымпаша» – «Фенербахче»

Хозяева испытывают трудности в атаке и проигрывают дома трижды подряд, что говорит о проблемах в психологическом и игровом плане. «Фенербахче» же показывает стабильные результаты, обладает более мощным составом и регулярно забивает, что делает его явным фаворитом. Вероятнее всего, гости добьются уверенной победы, а матч не станет сверхрезультативным: хозяева редко забивают, а «Фенербахче» способен контролировать игру.

Рекомендации