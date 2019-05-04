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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Фенербахче
Касымпаша - Фенербахче: обзор матча 04 мая 2019
Касымпаша
04.05.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 31 тур
1 : 3
Завершен
Фенербахче
13'
Х. Текин (АГ)
20'
Э. Эльмас
72'
М. Вальбуэна
74'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Фенербахче
Желтая карточка
О. Веньо
83'
74'
ГОЛ! 1:3!
Р. Сольдадо
Пас отдал
М. Экичи
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Вальбуэна
Желтая карточка
В. Сары
70'
Желтая карточка
Д. Павелка
60'
Желтая карточка
С. Перица
25'
20'
ГОЛ! 1:1!
Э. Эльмас
Пас отдал
М. Вальбуэна
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Текин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Симоне Скуффет
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
16
Жаилсон
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
Фенербахче
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Алпер Потук
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
1-3-1-2
1
Скуффет
31
Веньо
15
Сербест
8
Павелка
90
Попов
7
Трезеге
55
Койта
18
Перица
3-1-4-1-1
23
Текин
22
Исла
4
Азиз
33
Али Калдырым
33
Нойштедтер
99
Эльмас
8
Дирар
5
Топал
16
Жаилсон
28
Вальбуэна
9
Сольдадо
Остались в запасе
Касымпаша
Фенербахче
34
Эрай Бирниджан
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
Главный тренер
Алфред Схройдер
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
Остались в запасе
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Касымпаша - Фенербахче
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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