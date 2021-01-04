Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Фенербахче
Касымпаша - Фенербахче: обзор матча 04 января 2021
Касымпаша
04.01.2021, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 16 тур
0 : 3
Завершен
Фенербахче
14'
М. Тиам
45+1'
М. Тиам
86'
Ф. Кадиоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Фенербахче
86'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Кадиоглу
Пас отдал
О. Туфан
Желтая карточка
Ф. Йилдырым
81'
79'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
З. Гюмюш
79'
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
М. Тиам
73'
Замена
М. Саматта
️️️️
Э. Валенсия
Замена
Х. Эмре Йесилюрт
️️️️
М. Тирпа
71'
68'
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Хакан Яндас
Желтая карточка
L. Sadiku
64'
Замена
Y. Dulger
️️️️
A. Cariús
62'
55'
Желтая карточка
З. Гюмюш
Замена
Ф. Йилдырым
️️️️
Д. Хасполат
46'
Замена
К. Варга
️️️️
A. Koç
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Тиам
Пас отдал
Д. Пелкас
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Тиам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
41
Берат Калкан
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
34
Eyüp Akcan
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
3-4-3
1
94
Хадергьонай
25
Бречка
4
Хаддади
25
Тирпа
10
Эрдоган
71
34
Хасполат
77
15
Ходжич
24
3-1-5-1
1
Баиндыр
5
Чифтпинар
30
Сангаре
32
Тиссеран
14
Густаво
9
Тиам
8
Яндас
10
Пелкас
11
Гюмюш
11
Туфан
30
Валенсия
25
Тирпа
80
Йесилюрт
80
Йесилюрт
25
Тирпа
34
Хасполат
23
Йилдырым
23
Йилдырым
34
Хасполат
71
7
Варга
7
Варга
71
77
55
55
77
11
Гюмюш
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
11
Гюмюш
8
Яндас
7
Соса
7
Соса
8
Яндас
30
Валенсия
38
Саматта
38
Саматта
30
Валенсия
9
Тиам
9
9
9
Тиам
Остались в запасе
Касымпаша
Фенербахче
1
Эрдем Канполат
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
41
Берат Калкан
ЛВ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
34
Eyüp Akcan
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
41
Берат Калкан
ЛВ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
Остались в запасе
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
34
Eyüp Akcan
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Касымпаша - Фенербахче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Фенербахче
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+