Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Фенербахче
Касымпаша - Фенербахче: обзор матча 21 июня 2020
Касымпаша
21.06.2020, воскресенье, 18:30
Турция. Суперлига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Фенербахче
54'
М. Тиам
90+3'
Ю. Эрдоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Фенербахче
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эрдоган
90'
+3
89'
Замена
Жаилсон
️️️️
Т. Чигерчи
Замена
Д. Ндонгала
️️️️
М. Тиам
89'
85'
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
Ф. Кадиоглу
Желтая карточка
Ж. Гоу
84'
Замена
Ж. Гоу
️️️️
Б. Койта
77'
Желтая карточка
Д. Павелка
72'
63'
Замена
M. Ekici
️️️️
О. Туфан
Замена
Д. Павелка
️️️️
Х. Хайрадинович
62'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
R. Quaresma
62'
ГОЛ! 1:0!
М. Тиам
Пас отдал
Х. Хайрадинович
54'
Желтая карточка
М. Тирпа
24'
Желтая карточка
Я. Мерья
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
8
Набиль Дирар
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
26
Ilhan Depe
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
75
Gurkan Baskan
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
8
Mehmet Ekici
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
4-5-1
1
94
Хадергьонай
5
Мерья
4
Хаддади
31
Шарлия
25
Тирпа
17
10
Хайрадинович
9
Тиам
35
Кара
55
Койта
3-2-3-1-1
1
Баиндыр
8
Дирар
5
Фалет
33
Али Калдырым
38
Чигерчи
14
Густаво
11
Туфан
9
Тюрук
24
Кадиоглу
10
Родригеш
19
Мурики
17
10
Эрдоган
10
Эрдоган
17
9
Тиам
77
Ндонгала
77
Ндонгала
9
Тиам
10
Хайрадинович
8
Павелка
8
Павелка
10
Хайрадинович
55
Койта
22
Гоу
22
Гоу
55
Койта
38
Чигерчи
16
Жаилсон
16
Жаилсон
38
Чигерчи
11
Туфан
8
8
11
Туфан
24
Кадиоглу
9
9
24
Кадиоглу
Остались в запасе
Касымпаша
Фенербахче
99
Фатих Озтюрк
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
26
Ilhan Depe
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
23
Харун Текин
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
75
Gurkan Baskan
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
26
Ilhan Depe
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
75
Gurkan Baskan
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Касымпаша - Фенербахче
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Фенербахче
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+