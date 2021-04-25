Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Касымпаша
Фенербахче - Касымпаша: обзор матча 25 апреля 2021
Фенербахче
25.04.2021, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 37 тур
3 : 2
Завершен
Касымпаша
15'
Э. Валенсия
40'
А. Салаи
45+1'
Э. Валенсия (П)
21'
Х. Хайрадинович
82'
Ф. Хадергьонай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Касымпаша
Замена
Ф. Новак
️️️️
Д. Пелкас
90'
+9
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
И. Кахведжи
90'
82'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ф. Хадергьонай
Желтая карточка
Х. Текин
81'
81'
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
L. Sadiku
Замена
З. Гюмюш
️️️️
М. Хакан Яндас
72'
Замена
Л. Густаво
️️️️
О. Туфан
72'
Замена
М. Тиам
️️️️
Э. Валенсия
72'
53'
Замена
A. Koç
️️️️
Ж. Коомсон
53'
Замена
Т. Сербест
️️️️
К. Бистрович
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Валенсия
45'
+1
Желтая карточка
И. Кахведжи
42'
ГОЛ! 2:1!
А. Салаи
Пас отдал
М. Хакан Яндас
40'
33'
Желтая карточка
И. Телин
21'
ГОЛ! 1:1!
Х. Хайрадинович
ГОЛ! 1:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
Д. Эркин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
0
Duško Tošić
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
4-5-1
23
Текин
88
Эркин
41
Салаи
30
Сангаре
4
Азиз
8
Яндас
7
Соса
10
Пелкас
17
Кахведжи
11
Туфан
30
Валенсия
4-2-2-2
1
Ташкыран
25
Бречка
94
Хадергьонай
4
Хаддади
32
Люккассен
8
Бистрович
10
Хайрадинович
7
Коомсон
7
Варга
24
92
Телин
10
Пелкас
57
Новак
57
Новак
10
Пелкас
11
Туфан
14
Густаво
14
Густаво
11
Туфан
8
Яндас
11
Гюмюш
11
Гюмюш
8
Яндас
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
17
Кахведжи
30
Валенсия
9
Тиам
9
Тиам
30
Валенсия
8
Бистрович
15
Сербест
15
Сербест
8
Бистрович
24
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
24
7
Коомсон
71
71
7
Коомсон
Остались в запасе
Фенербахче
Касымпаша
54
Эртугрул Четин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
0
Duško Tošić
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
55
Yasin Dulger
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Остались в запасе
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
0
Duško Tošić
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
55
Yasin Dulger
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Фенербахче - Касымпаша
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Касымпаша
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+