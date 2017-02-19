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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Касымпаша
Фенербахче - Касымпаша: обзор матча 19 февраля 2017
Фенербахче
19.02.2017, воскресенье, 15:00
Турция. Суперлига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Касымпаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Касымпаша
Желтая карточка
В. Шен
82'
Замена
С. Учан
️️️️
О. Туфан
75'
52'
Желтая карточка
С. Попов
Замена
Фернандао
️️️️
М. Сов
46'
Желтая карточка
М. Стох
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
20
Волкан Шен
ЦП
5
Соуза
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Касымпаша
89
Вейсел Сары
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
48
Салих Учан
ЦП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
29
Василь Божиков
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
4-5-1
1
Демирель
24
Кьер
12
Кейбаши
37
Шкртел
9
ван дер Вил
5
Соуза
17
Стох
5
Топал
11
Туфан
20
Шен
17
Сов
3-2-2
89
Сары
4
Тити
31
Веньо
90
Попов
5
Дурак
10
Бюйюк
55
Койта
11
Туфан
48
Учан
48
Учан
11
Туфан
17
Сов
9
Фернандао
9
Фернандао
17
Сов
Остались в запасе
Фенербахче
Касымпаша
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
34
Эрай Бирниджан
ВР
29
Василь Божиков
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
29
Василь Божиков
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Фенербахче - Касымпаша
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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