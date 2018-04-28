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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Фенербахче
Касымпаша - Фенербахче: обзор матча 28 апреля 2018
Касымпаша
28.04.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 31 тур
1 : 4
Завершен
Фенербахче
52'
М. Шкртел (АГ)
31'
Соуза
64'
Ш. Озбайраклы
74'
М. Вальбуэна
90+4'
В. Янссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Фенербахче
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
В. Янссен
Желтая карточка
Э. Бирниджан
75'
74'
ГОЛ! 1:3!
М. Вальбуэна
64'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Озбайраклы
60'
Желтая карточка
А. Потук
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Шкртел
52'
31'
ГОЛ! 0:1!
Соуза
Пас отдал
Х. Али Калдырым
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
43
Бернард Менса
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
5
Соуза
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Касымпаша
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
7
Джон Мурильо
ЦП
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
2-3-1
34
Бирниджан
31
Веньо
89
Сары
43
Менса
8
Павелка
90
Попов
7
Трезеге
3-1-4-1-1
1
Демирель
2
Озбайраклы
37
Шкртел
33
Али Калдырым
33
Нойштедтер
4
Потук
5
Соуза
5
Топал
92
Шаешу
20
Жулиано
9
Сольдадо
Остались в запасе
Касымпаша
Фенербахче
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
7
Джон Мурильо
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
13
Идрисс Камени
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
7
Джон Мурильо
ЦП
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Касымпаша - Фенербахче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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