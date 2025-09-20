В 4-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» принимает «Унион» на «Дойче банк Парк». Хозяева после яркой победы в Лиге чемпионов находятся в приподнятом настроении, тогда как гости продолжают искать баланс между атакой и обороной.

«Айнтрахт»

Команда стартовала в чемпионате достаточно уверенно – две победы и одно поражение. Последний матч в лиге против «Байера» завершился неудачей (1:3), но уже через несколько дней «Айнтрахт» разгромил «Галатасарай» (5:1) в Лиге чемпионов, что подтвердило высокий атакующий потенциал.

Ключевой фигурант в нападении – Рицу Доан, оформивший 4 гола в пяти встречах. При этом команда демонстрирует серьeзную результативность: 18 голов за последние пять матчей. Однако есть и слабое место – оборона, которая допускает ошибки: 6 пропущенных за тот же отрезок.

«Унион»

Берлинцы начали сезон не лучшим образом: после трeх туров лишь 3 очка. Победа над «Штутгартом» (2:1) сменилась двумя поражениями – от «Боруссии Д» (0:3) и «Хоффенхайма» (2:4). Впрочем, атакующая линия работает стабильно: Ильяс Ансах забил 3 гола в четырeх встречах.

«Унион» забивает в среднем два гола за игру за последние пять матчей, но при этом пропускает даже больше – 9 голов за этот же отрезок. Команда не может стабилизировать оборону, что может стать ключевым фактором в матче с одним из самых результативных клубов Германии.

Факты о командах

«Айнтрахт»

5-е место после трeх туров (6 очков).

Рицу Доан – лучший бомбардир (4 гола).

18 забитых голов в последних 5 матчах.

Забивает в 7 матчах подряд.

«Унион»

14-е место после трeх туров (3 очка).

Ильяс Ансах – лучший бомбардир (3 гола).

10 голов в последних 5 матчах.

Пропускает в 8 матчах подряд в Бундеслиге.

Прогноз на матч

Матч обещает быть результативным: обе команды делают ставку на атаку, а их обороны допускают регулярные ошибки. «Айнтрахт» в нынешней форме выглядит сильнее и имеет больше ресурсов для победы, особенно учитывая фактор домашнего поля. «Унион» способен забить, но его слабая защита вряд ли выдержит давление атак хозяев.

Рекомендации для ставок