«Айнтрахт» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

20 сентября 2025 9:38
Айнтрахт - Унион
21 сент. 2025, воскресенье 16:30 | Германия. Бундеслига, 4 тур
1.72
Победа «Айнтрахта»
В 4-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» принимает «Унион» на «Дойче банк Парк». Хозяева после яркой победы в Лиге чемпионов находятся в приподнятом настроении, тогда как гости продолжают искать баланс между атакой и обороной.

«Айнтрахт»

Команда стартовала в чемпионате достаточно уверенно – две победы и одно поражение. Последний матч в лиге против «Байера» завершился неудачей (1:3), но уже через несколько дней «Айнтрахт» разгромил «Галатасарай» (5:1) в Лиге чемпионов, что подтвердило высокий атакующий потенциал.

Ключевой фигурант в нападении – Рицу Доан, оформивший 4 гола в пяти встречах. При этом команда демонстрирует серьeзную результативность: 18 голов за последние пять матчей. Однако есть и слабое место – оборона, которая допускает ошибки: 6 пропущенных за тот же отрезок.

«Унион»

Берлинцы начали сезон не лучшим образом: после трeх туров лишь 3 очка. Победа над «Штутгартом» (2:1) сменилась двумя поражениями – от «Боруссии Д» (0:3) и «Хоффенхайма» (2:4). Впрочем, атакующая линия работает стабильно: Ильяс Ансах забил 3 гола в четырeх встречах.

«Унион» забивает в среднем два гола за игру за последние пять матчей, но при этом пропускает даже больше – 9 голов за этот же отрезок. Команда не может стабилизировать оборону, что может стать ключевым фактором в матче с одним из самых результативных клубов Германии.

Факты о командах

«Айнтрахт»

  • 5-е место после трeх туров (6 очков).
  • Рицу Доан – лучший бомбардир (4 гола).
  • 18 забитых голов в последних 5 матчах.
  • Забивает в 7 матчах подряд.

«Унион»

  • 14-е место после трeх туров (3 очка).
  • Ильяс Ансах – лучший бомбардир (3 гола).
  • 10 голов в последних 5 матчах.
  • Пропускает в 8 матчах подряд в Бундеслиге.

Личные встречи
46% (6)
23% (3)
31% (4)
22
Забитых мячей
16
1.69
В среднем за матч
1.23
5:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
1 : 2
09.03.2025
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
27.10.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
0 : 0
30.03.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
0 : 3
04.11.2023
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/4 финала
Айнтрахт
2 : 0
04.04.2023
Унион
Германия. Бундеслига, 25 тур
Унион
2 : 0
19.03.2023
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
2 : 0
01.10.2022
Унион
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
2 : 0
17.04.2022
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
2 : 1
28.11.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
5 : 2
20.03.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 9 тур
Унион
3 : 3
28.11.2020
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1 : 2
24.02.2020
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
1 : 2
27.09.2019
Айнтрахт
Показать все

Прогноз на матч

Матч обещает быть результативным: обе команды делают ставку на атаку, а их обороны допускают регулярные ошибки. «Айнтрахт» в нынешней форме выглядит сильнее и имеет больше ресурсов для победы, особенно учитывая фактор домашнего поля. «Унион» способен забить, но его слабая защита вряд ли выдержит давление атак хозяев.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Айнтрахта» – коэффициент 1.72
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

1.72
Победа «Айнтрахта»
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Унион Айнтрахт
