20 сентября в Лейпциге состоится встреча четвертого тура Бундеслиги, где «РБ Лейпциг» примет «Кельн». Матч обещает быть зрелищным: хозяева восстанавливают уверенность после неудачи с «Баварией», а гости идут без поражений и показывают яркий атакующий футбол.

«РБ Лейпциг»

Команда стартовала с 6 очками за три тура и расположилась на седьмом месте. После разгромного поражения от «Баварии» (0:6) «Лейпциг» сумел стабилизировать игру и добился двух побед подряд – над «Хайденхаймом» (2:0) и «Майнцем» (1:0). В атаке клуб смотрится не столь ярко, но остается результативным – 8 голов в пяти последних матчах. Слабое звено – оборона: 10 пропущенных за этот же период, в среднем два мяча за игру.

«Кельн»

«Кельн» начал сезон мощно: 7 очков и третья строчка после трех туров. Команда впечатляет результативностью – 19 голов в пяти последних встречах, в том числе крупная победа над «Фрайбургом» (4:1) и яркая ничья с «Вольфсбургом» (3:3). При этом стабильности в защите не хватает – шесть пропущенных голов за три тура. Важный плюс – длинная серия без поражений, которая насчитывает уже 13 матчей.

Факты о командах

«РБ Лейпциг»

6 очков после 3 туров, 7-е место.

Забивает в 9 из 11 последних матчей.

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.

Не проигрывает дома в 5 из 7 последних матчей Бундеслиги.

«Кельн»

7 очков после 3 туров, 3-е место.

Серия из 13 матчей без поражений.

Забивает в 13 играх подряд.

В среднем 3.80 гола за игру в последних пяти встречах.

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Кельн»

Встречаются команды с противоположными стилями: «Лейпциг» предпочитает прагматичный подход, а «Кельн» делает ставку на атаку и активно использует быстрые фланги. Хозяева будут стремиться к контролю и минимизации ошибок в обороне, но удержать взрывное нападение гостей будет непросто. С высокой вероятностью зрителей ждет результативный матч, где обе команды отметятся голами. Однако учитывая форму «Кельна» и его атакующую серию, гости способны увезти очки даже с непростого выезда.

Рекомендации для ставок