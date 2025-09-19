Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«РБ Лейпциг» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

19 сентября 2025 9:21
РБ Лейпциг - Кельн
20 сент. 2025, суббота 19:30 | Германия. Бундеслига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

20 сентября в Лейпциге состоится встреча четвертого тура Бундеслиги, где «РБ Лейпциг» примет «Кельн». Матч обещает быть зрелищным: хозяева восстанавливают уверенность после неудачи с «Баварией», а гости идут без поражений и показывают яркий атакующий футбол.

«РБ Лейпциг»

Команда стартовала с 6 очками за три тура и расположилась на седьмом месте. После разгромного поражения от «Баварии» (0:6) «Лейпциг» сумел стабилизировать игру и добился двух побед подряд – над «Хайденхаймом» (2:0) и «Майнцем» (1:0). В атаке клуб смотрится не столь ярко, но остается результативным – 8 голов в пяти последних матчах. Слабое звено – оборона: 10 пропущенных за этот же период, в среднем два мяча за игру.

«Кельн»

«Кельн» начал сезон мощно: 7 очков и третья строчка после трех туров. Команда впечатляет результативностью – 19 голов в пяти последних встречах, в том числе крупная победа над «Фрайбургом» (4:1) и яркая ничья с «Вольфсбургом» (3:3). При этом стабильности в защите не хватает – шесть пропущенных голов за три тура. Важный плюс – длинная серия без поражений, которая насчитывает уже 13 матчей.

Факты о командах

«РБ Лейпциг»

  • 6 очков после 3 туров, 7-е место.
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей.
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.
  • Не проигрывает дома в 5 из 7 последних матчей Бундеслиги.

«Кельн»

  • 7 очков после 3 туров, 3-е место.
  • Серия из 13 матчей без поражений.
  • Забивает в 13 играх подряд.
  • В среднем 3.80 гола за игру в последних пяти встречах.

Личные встречи
50% (7)
36% (5)
14% (2)
33
Забитых мячей
15
2.36
В среднем за матч
1.07
6:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
1 : 5
15.03.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
6 : 0
28.10.2023
Кельн
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
0 : 0
04.02.2023
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
13.08.2022
Кельн
Германия. Бундеслига, 22 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
11.02.2022
Кельн
Германия. Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 1
18.09.2021
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
2 : 1
20.04.2021
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 13 тур
РБ Лейпциг
0 : 0
19.12.2020
Кельн
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кельн
2 : 4
01.06.2020
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
4 : 1
23.11.2019
Кельн
Германия. Бундеслига, 24 тур
РБ Лейпциг
1 : 2
25.02.2018
Кельн
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
1 : 2
01.10.2017
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 22 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
25.02.2017
Кельн
Германия. Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 1
25.09.2016
РБ Лейпциг
Показать все

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Кельн»

Встречаются команды с противоположными стилями: «Лейпциг» предпочитает прагматичный подход, а «Кельн» делает ставку на атаку и активно использует быстрые фланги. Хозяева будут стремиться к контролю и минимизации ошибок в обороне, но удержать взрывное нападение гостей будет непросто. С высокой вероятностью зрителей ждет результативный матч, где обе команды отметятся голами. Однако учитывая форму «Кельна» и его атакующую серию, гости способны увезти очки даже с непростого выезда.

Рекомендации для ставок

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Х2 на «Кельн» – коэффициент 1.85

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Кельн РБ Лейпциг
Другие прогнозы
20.09.2025
09:45
1.55
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Енисей - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
12:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал - Ротор
Обе команды забьют
20.09.2025
14:00
1.95
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау - Актобе
Победа «Актобе»
20.09.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Текстильщик - Велес
Победа «Велеса»
20.09.2025
14:30
2.44
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль - Эвертон
Победа «Ливерпуля» и ТМ 3,5
20.09.2025
14:30
7.00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН - Ахмат
Прогноз – счет 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 