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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - РБ Лейпциг
Кельн - РБ Лейпциг: обзор матча 18 сентября 2021
Кельн
18.09.2021, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
57'
А. Модест
72'
А. Айдара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - РБ Лейпциг
90'
+3
Замена
К. Лаймер
️️️️
Д. Собослаи
85'
Замена
Т. Адамс
️️️️
А. Айдара
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Я. Тильманн
82'
Замена
С. Озкан
️️️️
Б. Шмитц
82'
Желтая карточка
Б. Шмитц
79'
Желтая карточка
Х. Мере
78'
76'
Желтая карточка
Л. Клостерманн
72'
ГОЛ! 1:1!
А. Айдара
Пас отдал
Д. Собослаи
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
М. Ут
68'
Замена
С. Андерссон
️️️️
А. Модест
68'
58'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Силва
58'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Ольмо
ГОЛ! 1:0!
А. Модест
57'
Замена
Х. Мере
️️️️
Р. Чикош
31'
Желтая карточка
Р. Чикош
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
6
Эйе Скири
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
7
Томаш Острак
АП
4
Тимо Хюберс
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-2-2-2
1
Хорн
14
Хектор
5
Чикош
15
Килиан
22
Шмитц
21
Любичич
6
Скири
8
Дуда
29
Тильманн
13
Ут
27
Модест
4-2-2-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
3
Симакан
24
Гвардиол
21
Айдара
44
Кампль
8
Собослаи
20
Ольмо
19
Силва
28
Нкунку
29
Тильманн
19
Шиндлер
19
Шиндлер
29
Тильманн
5
Чикош
22
Мере
22
Мере
5
Чикош
13
Ут
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
13
Ут
22
Шмитц
6
Озкан
6
Озкан
22
Шмитц
27
Модест
20
Андерссон
20
Андерссон
27
Модест
21
Айдара
12
Адамс
12
Адамс
21
Айдара
8
Собослаи
27
Лаймер
27
Лаймер
8
Собослаи
20
Ольмо
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольмо
19
Силва
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Силва
Остались в запасе
Кельн
РБ Лейпциг
1
Марвин Швабе
ВР
21
Луис Шауб
ЦП
7
Томаш Острак
АП
4
Тимо Хюберс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
1
Марвин Швабе
ВР
21
Луис Шауб
ЦП
7
Томаш Острак
АП
4
Тимо Хюберс
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Кельн - РБ Лейпциг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
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