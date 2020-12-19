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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Кельн
РБ Лейпциг - Кельн: обзор матча 19 декабря 2020
РБ Лейпциг
19.12.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Кельн
90'
Замена
Я. Хорн
️️️️
Н. Каттербах
85'
Замена
Б. Шмитц
️️️️
М. Вольф
Желтая карточка
М. Хальстенберг
84'
Замена
Д. Борковски
️️️️
К. Кампль
81'
72'
Замена
Й. Хектор
️️️️
Д. Дрекслер
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Айдара
62'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
М. Забитцер
46'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Ю. Поульсен
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
20
Йоша Вос
АП
20
Дани Ольмо
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
3-3-3-1
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
2
Упамекано
17
Анхелиньо
10
Адамс
20
Мукиэле
21
Айдара
44
Кампль
20
Забитцер
15
Поульсен
4-1-2-3
1
Хорн
27
Вольф
33
Борнау
22
Мере
3
Каттербах
6
Скири
6
Озкан
37
Реджбечай
29
Тильманн
24
Дрекслер
8
Дуда
44
Кампль
25
Борковски
25
Борковски
44
Кампль
20
Забитцер
20
Ольмо
20
Ольмо
20
Забитцер
15
Поульсен
10
Форсберг
10
Форсберг
15
Поульсен
21
Айдара
9
Серлот
9
Серлот
21
Айдара
24
Дрекслер
14
Хектор
14
Хектор
24
Дрекслер
27
Вольф
22
Шмитц
22
Шмитц
27
Вольф
3
Каттербах
38
Хорн
38
Хорн
3
Каттербах
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Кельн
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Эрик Мартель
ОП
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
99
Толу Арокодаре
ЦФ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Эрик Мартель
ОП
20
Йоша Вос
АП
Остались в запасе
99
Толу Арокодаре
ЦФ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча РБ Лейпциг - Кельн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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