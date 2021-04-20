Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - РБ Лейпциг
Кельн - РБ Лейпциг: обзор матча 20 апреля 2021
Кельн
20.04.2021, вторник, 19:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
46'
Й. Хектор
60'
Й. Хектор
59'
А. Айдара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Р. Чикош
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
А. Айдара
Замена
С. Озкан
️️️️
Й. Хектор
90'
+2
Замена
М. Майер
️️️️
Д. Дрекслер
90'
+2
83'
Желтая карточка
К. Кампль
77'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Н. Мукиэле
Замена
Б. Шмитц
️️️️
К. Эхизибуе
75'
66'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
М. Хальстенберг
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
М. Вольф
66'
61'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Э. Форсберг
61'
Замена
Анхелиньо
️️️️
Т. Адамс
ГОЛ! 2:1!
Й. Хектор
Пас отдал
О. Дуда
60'
59'
ГОЛ! 1:1!
А. Айдара
56'
Желтая карточка
Д. Упамекано
ГОЛ! 1:0!
Й. Хектор
Пас отдал
Я. Хорн
46'
Желтая карточка
К. Эхизибуе
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
8
Ондрей Дуда
АП
27
Мариус Вольф
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ПП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
7
Макс Майер
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Лазар Самарджич
АП
20
Дани Ольмо
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Хорн
14
Хектор
33
Борнау
5
Чикош
38
Хорн
6
Скири
3
Эхизибуе
37
Реджбечай
8
Дуда
24
Дрекслер
27
Вольф
4-1-2-1-2
25
Гулачи
20
Мукиэле
2
Упамекано
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
10
Адамс
21
Айдара
44
Кампль
10
Форсберг
9
Серлот
28
Нкунку
3
Эхизибуе
22
Шмитц
22
Шмитц
3
Эхизибуе
14
Хектор
6
Озкан
6
Озкан
14
Хектор
24
Дрекслер
7
Майер
7
Майер
24
Дрекслер
27
Вольф
11
Кайнц
11
Кайнц
27
Вольф
10
Адамс
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
10
Адамс
10
Форсберг
20
Ольмо
20
Ольмо
10
Форсберг
23
Хальстенберг
19
Клюйверт
19
Клюйверт
23
Хальстенберг
20
Мукиэле
7
Хванг
7
Хванг
20
Мукиэле
Остались в запасе
Кельн
РБ Лейпциг
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Кельн - РБ Лейпциг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
РБ Лейпциг
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:03
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:39
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:03
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:39
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+