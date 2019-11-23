Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Кельн
РБ Лейпциг - Кельн: обзор матча 23 ноября 2019
РБ Лейпциг
23.11.2019, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
4 : 1
Завершен
Кельн
22'
Т. Вернер
32'
Э. Форсберг (П)
37'
К. Лаймер
79'
Э. Форсберг
39'
Р. Чикош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Кельн
89'
Желтая карточка
С. Теродде
86'
Желтая карточка
Б. Верстате
ГОЛ! 4:1!
Э. Форсберг
79'
66'
Желтая карточка
Ф. Кайнц
39'
ГОЛ! 3:1!
Р. Чикош
Пас отдал
Б. Верстате
ГОЛ! 3:0!
К. Лаймер
37'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Форсберг
32'
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
К. Нкунку
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
6
Эйе Скири
ОП
4
Биргер Верстате
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Андре Павлак
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
31
Марсель Риссе
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
3-4-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
2
Упамекано
16
Клостерманн
31
Илсанкер
27
Лаймер
20
Забитцер
6
Демме
10
Форсберг
11
Вернер
28
Нкунку
3-4-1-1-1
1
Хорн
3
Эхизибуе
33
Борнау
5
Чикош
19
Шиндлер
6
Хегер
6
Скири
14
Хектор
4
Верстате
4
Якобс
27
Модест
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Кельн
11
Адемола Лукман
ЦФ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
22
Бенно Шмитц
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
18
Томас Кесслер
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Андре Павлак
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
18
Томас Кесслер
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Андре Павлак
Статистика матча РБ Лейпциг - Кельн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Кельн
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+