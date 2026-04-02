3 апреля в рамках 9-го тура бразильской Серии A «Сантос» примет «Ремо». Хозяева занимают 17-е место с 7 очками после 8 туров, гости замыкают таблицу на 20-м месте с 6 очками. «Сантос» имеет огромное преимущество домашнего поля и историю личных встреч.

«Сантос»

Хозяева подходят к матчу в непростой форме: команда не может выиграть в 4 последних матчах. Однако домашняя статистика впечатляет: «Сантос» не проигрывает в 12 из 14 последних домашних матчей. В последних 5 играх команда забила 6 голов (1.20 в среднем) и пропустила 6 (1.20 в среднем). «Сантос» забивает в 9 из 11 последних матчей, но пропускает в 5 из 7. В единственной личной встрече с «Ремо» (Кубок Бразилии 2010) «Сантос» разгромил соперника 4:0.

«Ремо»

Гости находятся в кризисе. Команда пропускает в 8 последних матчах подряд и в 4 последних в целом. В последних 5 играх «Ремо» забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Атака нестабильна, оборона уязвима. Лучший бомбардир – Витор Буэно (2 гола в 7 матчах). В последней игре команда сенсационно разгромила «Баию» (4:1), но до этого потерпела три поражения подряд. На выезде дела обстоят тяжело.

Факты о командах

«Сантос»

Ничья в последнем матче с «Крузейро» (0:0)

Не может выиграть в 4 последних матчах

Не проигрывает в 12 из 14 последних домашних матчей

7 очков, 17-е место (после 8 туров)

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 9 из 11 последних матчей

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Разгромил «Ремо» 4:0 в единственной личной встрече

«Ремо»

Победа в последнем матче над «Баией» (4:1)

Пропускает в 8 последних матчах подряд

6 очков, последнее 20-е место (после 8 туров)

В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Витор Буэно (2 гола)

Оборона уязвима – пропускает в каждом матче

Личные встречи

Единственная личная встреча состоялась в 2010 году в Кубке Бразилии и завершилась разгромной победой «Сантоса» со счeтом 4:0.

Прогноз на матч «Сантос» – «Ремо»

«Сантос» является фаворитом благодаря мощной домашней форме (12 из 14 матчей без поражений) и историческому разгрому соперника. «Ремо» пропускает в 8 матчах подряд и находится в зоне вылета. Несмотря на недавнюю победу над «Баией», гости вряд ли смогут навязать борьбу на выезде. Учитывая домашнюю стабильность хозяев и оборонительные проблемы гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Сантоса».

Рекомендованные ставки