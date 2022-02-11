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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Кельн
РБ Лейпциг - Кельн: обзор матча 11 февраля 2022
РБ Лейпциг
11.02.2022, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Кельн
25'
К. Нкунку
54'
Д. Ольмо
57'
Анхелиньо
90+1'
Т. Лемперле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Кельн
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Т. Лемперле
85'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
С. Андерссон
85'
Замена
Т. Острак
️️️️
Э. Скири
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Анхелиньо
78'
Замена
М. Симакан
️️️️
Л. Клостерманн
70'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Лаймер
70'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Ольмо
64'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Силва
64'
Желтая карточка
Й. Гвардиол
62'
62'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Я. Тильманн
62'
Замена
Д. Любичич
️️️️
Ф. Кайнц
62'
Замена
М. Ут
️️️️
О. Дуда
ГОЛ! 3:0!
Анхелиньо
Пас отдал
Д. Ольмо
57'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ольмо
Пас отдал
А. Айдара
54'
35'
Желтая карточка
Т. Хюберс
ГОЛ! 1:0!
К. Нкунку
25'
9'
Желтая карточка
Я. Тильманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
19
Андре Силва
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
7
Томаш Острак
АП
13
Марк Ут
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
24
Гвардиол
17
Анхелиньо
39
Хенрикс
21
Айдара
27
Лаймер
20
Ольмо
28
Нкунку
19
Силва
4-1-1-3-1
1
Швабе
22
Шмитц
15
Килиан
4
Хюберс
14
Хектор
6
Скири
6
Озкан
29
Тильманн
8
Дуда
11
Кайнц
20
Андерссон
27
Лаймер
8
Собослаи
8
Собослаи
27
Лаймер
16
Клостерманн
3
Симакан
3
Симакан
16
Клостерманн
17
Анхелиньо
20
Мукиэле
20
Мукиэле
17
Анхелиньо
20
Ольмо
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольмо
19
Силва
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Силва
29
Тильманн
19
Шиндлер
19
Шиндлер
29
Тильманн
11
Кайнц
21
Любичич
21
Любичич
11
Кайнц
6
Скири
7
Острак
7
Острак
6
Скири
8
Дуда
13
Ут
13
Ут
8
Дуда
20
Андерссон
19
Лемперле
19
Лемперле
20
Андерссон
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Кельн
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча РБ Лейпциг - Кельн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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