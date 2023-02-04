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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - РБ Лейпциг
Кельн - РБ Лейпциг: обзор матча 04 февраля 2023
Кельн
04.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - РБ Лейпциг
Желтая карточка
С. Адамян
89'
Замена
С. Адамян
️️️️
Л. Майна
85'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Д. Зелке
85'
83'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Силва
83'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Шлагер
73'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Ф. Кайнц
73'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ш. Тиггес
73'
68'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Собослаи
61'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Д. Раум
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Д. Любичич
55'
45'
+2
Желтая карточка
Й. Гвардиол
Желтая карточка
Б. Шмитц
41'
Желтая карточка
Э. Мартель
41'
37'
Желтая карточка
К. Лаймер
31'
Желтая карточка
Д. Собослаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-3-2-1
1
Швабе
14
Хектор
4
Хюберс
24
Хабот
22
Шмитц
5
Мартель
6
Скири
21
Любичич
11
Кайнц
37
Майна
27
Тиггес
3-2-2-1-2
28
Бласвих
4
Орбан
24
Гвардиол
16
Клостерманн
39
Хенрикс
22
Раум
27
Лаймер
21
Шлагер
8
Собослаи
19
Силва
11
Вернер
21
Любичич
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
21
Любичич
11
Кайнц
29
Тильманн
29
Тильманн
11
Кайнц
37
Майна
22
Адамян
22
Адамян
37
Майна
27
Тиггес
9
Зелке
9
Зелке
27
Тиггес
Зелке
19
Лемперле
19
Лемперле
Зелке
22
Раум
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
22
Раум
21
Шлагер
21
Айдара
21
Айдара
21
Шлагер
8
Собослаи
10
Форсберг
10
Форсберг
8
Собослаи
19
Силва
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Силва
Остались в запасе
Кельн
РБ Лейпциг
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Кельн - РБ Лейпциг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
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