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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Кельн
РБ Лейпциг - Кельн: обзор матча 13 августа 2022
РБ Лейпциг
13.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Кельн
36'
Т. Вернер
56'
К. Нкунку
40'
Ф. Диц
72'
Й. Гвардиол (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Кельн
Желтая карточка
Б. Хенрикс
89'
79'
Желтая карточка
Ф. Кайнц
76'
Желтая карточка
С. Адамян
73'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Д. Любичич
73'
Замена
С. Адамян
️️️️
Ф. Диц
72'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Й. Гвардиол
Замена
А. Силва
️️️️
Т. Вернер
67'
62'
Замена
О. Дуда
️️️️
Э. Мартель
62'
Замена
Б. Шмитц
️️️️
К. Эхизибуе
62'
Замена
Л. Майна
️️️️
Я. Тильманн
ГОЛ! 2:1!
К. Нкунку
Пас отдал
Д. Ольмо
56'
49'
Желтая карточка
Т. Хюберс
Замена
К. Кампль
️️️️
У. Новоа
46'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
М. Хальстенберг
46'
Красная карточка
Д. Собослаи
45'
+1
40'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Диц
Пас отдал
Ф. Кайнц
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Б. Хенрикс
36'
18'
Желтая карточка
Я. Тильманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
29
Ян Тильманн
ПВ
13
Флориан Диц
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
25
Санусси Ба
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
37
Линтон Майна
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
3-2-3-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
3
Симакан
22
Раум
39
Хенрикс
8
Собослаи
20
Ольмо
28
Нкунку
11
Вернер
12
Новоа
4-3-2-1
1
Швабе
3
Эхизибуе
15
Килиан
4
Хюберс
14
Хектор
5
Мартель
6
Скири
21
Любичич
29
Тильманн
11
Кайнц
13
Диц
23
Хальстенберг
24
Гвардиол
24
Гвардиол
23
Хальстенберг
12
Новоа
44
Кампль
44
Кампль
12
Новоа
11
Вернер
19
Силва
19
Силва
11
Вернер
3
Эхизибуе
22
Шмитц
22
Шмитц
3
Эхизибуе
5
Мартель
8
Дуда
8
Дуда
5
Мартель
29
Тильманн
37
Майна
37
Майна
29
Тильманн
13
Диц
22
Адамян
22
Адамян
13
Диц
21
Любичич
19
Лемперле
19
Лемперле
21
Любичич
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Кельн
28
Янис Бласвих
ВР
25
Санусси Ба
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
25
Санусси Ба
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча РБ Лейпциг - Кельн
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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