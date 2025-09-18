Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гезтепе» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

18 сентября 2025 9:13
Гезтепе - Бешикташ
19 сент. 2025, пятница 20:00 | Турция. Суперлига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе забьют
Сделать ставку

19 сентября на стадионе «Гюрсель Аксель» состоится матч 6-го тура чемпионата Турции, в котором «Гезтепе» примет «Бешикташ». Хозяева находятся в верхней части таблицы и демонстрируют уверенную серию без поражений, в то время как стамбульский клуб всe ещe ищет баланс между атакой и обороной. Встреча обещает стать принципиальной: «Гезтепе» захочет подтвердить амбиции в борьбе за зону еврокубков, а «Бешикташ» – улучшить старт сезона.

«Гезтепе»

Коллектив из Измира начал сезон в хорошем стиле: 9 очков в 5 турах позволяют команде находиться в четвeрке лучших. Команда отличается надeжной обороной, всего 2 пропущенных мяча за последние 5 игр – один из лучших показателей в лиге. При этом атака работает стабильно: 7 голов за тот же период, а Жандерсон де Карвальо уже забил 4 раза и является лидером нападения. На своeм поле «Гезтепе» играет смело и почти всегда забивает, что делает его серьeзным соперником для любого клуба Турции.

«Бешикташ»

Стамбульская команда стартовала не так убедительно: всего 6 очков после трeх туров и проблемы в обороне. «Бешикташ» пропускает в каждом из последних трeх матчей чемпионата, а всего за 5 игр в разных турнирах – 6 голов. Сильная сторона – это атака, где выделяется Тэмми Абрахам, забивший 6 мячей в 9 играх. Однако нестабильность в результатах, а также поражение от «Аланьяспора» и вылет из квалификации Лиги Конференций говорят о том, что команда пока не обрела оптимальный тонус.

Факты о командах

«Гезтепе»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • 9 очков в 5 турах и 4-е место в таблице

«Бешикташ»

  • Пропускает в 12 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы в 2 из 3 стартовых матчей чемпионата
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных игр в лиге

Личные встречи
25% (3)
8% (1)
67% (8)
14
Забитых мячей
24
1.17
В среднем за матч
2
4:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 32 тур
Гезтепе
1 : 1
19.04.2025
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
2 : 4
24.11.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 37 тур
Гезтепе
0 : 2
15.05.2022
Бешикташ
Турция. Суперлига, 18 тур
Бешикташ
2 : 1
23.12.2021
Гезтепе
Турция. Суперлига, 42 тур
Гезтепе
1 : 2
15.05.2021
Бешикташ
Турция. Суперлига, 21 тур
Бешикташ
2 : 1
24.01.2021
Гезтепе
Турция. Суперлига, 19 тур
Гезтепе
2 : 1
26.01.2020
Бешикташ
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
3 : 0
23.08.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
1 : 0
16.03.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
21.10.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 28 тур
Бешикташ
5 : 1
07.04.2018
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 3
05.11.2017
Бешикташ
Показать все

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Бешикташ»

Обе команды обладают атакующим потенциалом, но подходы различаются. «Гезтепе» делает акцент на компактной игре и минимизации ошибок в обороне, тогда как «Бешикташ» больше полагается на индивидуальное мастерство в атаке. С учeтом статистики, хозяева выглядят более сбалансированными, однако опыт «Бешикташа» может сыграть решающую роль. Вероятнее всего, матч будет упорным, с голами с обеих сторон, а результат может решиться за счeт ошибки в защите или стандартного положения.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.90
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Бешикташ Гезтепе
Другие прогнозы
18.09.2025
18:30
1.73
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
ЦСКА - Балтика
Победа ЦСКА 
18.09.2025
18:40
3.45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Таавун - Аль-Иттифак
Ничья
18.09.2025
18:40
2.05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Холуд - Дамак
Победа «Аль-Холуда»
18.09.2025
19:45
1.75
Лига чемпионов, 1 тур
Копенгаген - Байер
Обе забьют
18.09.2025
19:45
1.85
Лига чемпионов, 1 тур
Брюгге - Монако
«Брюгге» не проиграет (1Х)
18.09.2025
20:45
1.60
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
Спартак - Ростов
Победа «Спартака»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 