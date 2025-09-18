19 сентября на стадионе «Гюрсель Аксель» состоится матч 6-го тура чемпионата Турции, в котором «Гезтепе» примет «Бешикташ». Хозяева находятся в верхней части таблицы и демонстрируют уверенную серию без поражений, в то время как стамбульский клуб всe ещe ищет баланс между атакой и обороной. Встреча обещает стать принципиальной: «Гезтепе» захочет подтвердить амбиции в борьбе за зону еврокубков, а «Бешикташ» – улучшить старт сезона.

«Гезтепе»

Коллектив из Измира начал сезон в хорошем стиле: 9 очков в 5 турах позволяют команде находиться в четвeрке лучших. Команда отличается надeжной обороной, всего 2 пропущенных мяча за последние 5 игр – один из лучших показателей в лиге. При этом атака работает стабильно: 7 голов за тот же период, а Жандерсон де Карвальо уже забил 4 раза и является лидером нападения. На своeм поле «Гезтепе» играет смело и почти всегда забивает, что делает его серьeзным соперником для любого клуба Турции.

«Бешикташ»

Стамбульская команда стартовала не так убедительно: всего 6 очков после трeх туров и проблемы в обороне. «Бешикташ» пропускает в каждом из последних трeх матчей чемпионата, а всего за 5 игр в разных турнирах – 6 голов. Сильная сторона – это атака, где выделяется Тэмми Абрахам, забивший 6 мячей в 9 играх. Однако нестабильность в результатах, а также поражение от «Аланьяспора» и вылет из квалификации Лиги Конференций говорят о том, что команда пока не обрела оптимальный тонус.

Факты о командах

«Гезтепе»

Не проигрывает в 10 последних матчах

В среднем: 1.40 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

9 очков в 5 турах и 4-е место в таблице

«Бешикташ»

Пропускает в 12 последних матчах

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Победы в 2 из 3 стартовых матчей чемпионата

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных игр в лиге

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Бешикташ»

Обе команды обладают атакующим потенциалом, но подходы различаются. «Гезтепе» делает акцент на компактной игре и минимизации ошибок в обороне, тогда как «Бешикташ» больше полагается на индивидуальное мастерство в атаке. С учeтом статистики, хозяева выглядят более сбалансированными, однако опыт «Бешикташа» может сыграть решающую роль. Вероятнее всего, матч будет упорным, с голами с обеих сторон, а результат может решиться за счeт ошибки в защите или стандартного положения.

