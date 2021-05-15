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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Бешикташ
Гезтепе - Бешикташ: обзор матча 15 мая 2021
Гезтепе
15.05.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 42 тур
1 : 2
Завершен
Бешикташ
24'
А. Озтюрк
10'
Д. Вида
69'
Р. Геззаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Бешикташ
90'
+1
Замена
Д. Токез
️️️️
Г. Торе
86'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
Ф. Н'Сакаля
Замена
В. Шимшек
️️️️
А. Эсити
83'
Замена
Д. Бурекович
️️️️
Б. Эмир
83'
Замена
Б. Идейе
️️️️
С. Айдогду
73'
72'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Д. Н'Куду
69'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Геззаль
Желтая карточка
Х. Акбунар
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Озтюрк
24'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вида
Пас отдал
Велинтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
5
Соуза
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Гезтепе
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
1
Bartu Dinc
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Эгрибаят
33
Озтюрк
41
Эмир
33
Нукан
7
Палули
5
Нвободо
8
Айдогду
13
Эсити
7
Акбунар
18
Яхович
27
Ндиайе
4-5-1
30
Дестаноглу
19
Розье
23
Велинтон
21
Н'Сакаля
21
Вида
13
Хатчинсон
18
Геззаль
30
Торе
14
Н'Куду
5
Соуза
9
Ларин
13
Эсити
10
Шимшек
10
Шимшек
13
Эсити
41
Эмир
68
Бурекович
68
Бурекович
41
Эмир
8
Айдогду
12
Идейе
12
Идейе
8
Айдогду
21
Н'Сакаля
33
Йилмаз
33
Йилмаз
21
Н'Сакаля
14
Н'Куду
20
Уйсал
20
Уйсал
14
Н'Куду
30
Торе
24
Токез
24
Токез
30
Торе
Остались в запасе
Гезтепе
Бешикташ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
1
Bartu Dinc
ЦФ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
99
Stefano Napoleoni
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
1
Эмре Билгин
ВР
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
1
Bartu Dinc
ЦФ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
99
Stefano Napoleoni
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Гезтепе - Бешикташ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
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