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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Гезтепе
Бешикташ - Гезтепе: обзор матча 07 апреля 2018
Бешикташ
07.04.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 28 тур
5 : 1
Завершен
Гезтепе
19'
Талиска
26'
Г. Медель
64'
Д. Тошич
86'
К. Ларин
87'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Гезтепе
ГОЛ! 5:0!
Р. Бабел
Пас отдал
Талиска
87'
ГОЛ! 4:0!
К. Ларин
86'
78'
Вторая желтая
Р. Ротман
78'
Желтая карточка
Р. Ротман
ГОЛ! 3:0!
Д. Тошич
Пас отдал
Н. Уйсал
64'
ГОЛ! 2:0!
Г. Медель
Пас отдал
Р. Бабел
26'
ГОЛ! 1:0!
Талиска
Пас отдал
Д. Эркин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Адриано
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
94
Талиска
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Гезтепе
34
Бету
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
5
Оскар Скарионе
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Фабри
88
Эркин
3
Пепе
6
Тошич
3
Адриано
17
Медель
20
Уйсал
17
Ленс
94
Талиска
8
Бабел
21
Негредо
1-3-1
34
Бету
55
Сариоглу
71
Бийого Поко
21
Шахин
4
Ротман
19
Ба
Остались в запасе
Бешикташ
Гезтепе
29
Толга Зенгин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
19
Гюнай Гювенк
ВР
5
Оскар Скарионе
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
5
Оскар Скарионе
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Бешикташ - Гезтепе
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Иненю
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