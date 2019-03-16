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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Гезтепе
Бешикташ - Гезтепе: обзор матча 16 марта 2019
Бешикташ
16.03.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Гезтепе
46'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Гезтепе
79'
Желтая карточка
Я. Озтекин
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Р. Куарежма
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
3
Адриано
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
22
Адем Льяич
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Гезтепе
34
Бету
ВР
4
Тити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Гезтепе
41
Аксель Нгандо
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Кариус
3
Адриано
21
Вида
77
Генюл
17
Медель
13
Хатчинсон
24
Токез
22
Льяич
10
Кагава
17
Йылмаз
7
Куарежма
2-4
34
Бету
4
Тити
89
Гассама
5
Боргес
7
Гюрлер
71
Бийого Поко
7
Озтекин
Остались в запасе
Бешикташ
Гезтепе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
41
Аксель Нгандо
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
41
Аксель Нгандо
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Бешикташ - Гезтепе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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