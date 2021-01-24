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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Гезтепе
Бешикташ - Гезтепе: обзор матча 24 января 2021
Бешикташ
24.01.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Гезтепе
49'
А. Льяич
77'
В. Абубакар
39'
З. Трипич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Гезтепе
Желтая карточка
Э. Дестаноглу
90'
+5
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Соуза
90'
+2
85'
Замена
S. Napoleoni
️️️️
Х. Акбунар
85'
Замена
Ф. Диабате
️️️️
З. Трипич
80'
Замена
K. Sönmez
️️️️
П. Зули
80'
Замена
Б. Идейе
️️️️
С. Айдогду
ГОЛ! 2:1!
В. Абубакар
Пас отдал
Г. Торе
77'
Замена
Д. Токез
️️️️
А. Хатчинсон
64'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
К. Ларин
64'
Замена
Г. Торе
️️️️
Р. Геззаль
64'
Желтая карточка
В. Розье
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Льяич
Пас отдал
Р. Геззаль
49'
Замена
А. Льяич
️️️️
Б. Менса
46'
45'
+1
Желтая карточка
П. Зули
45'
+1
Желтая карточка
С. Айдогду
39'
ГОЛ! 0:1!
З. Трипич
38'
Желтая карточка
Ш. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
5
Соуза
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
7
Халил Акбунар
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
22
Адем Льяич
АП
27
Атакан Юнер
ЦФ
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
4-4-2
30
Дестаноглу
23
Велинтон
21
Вида
21
Н'Сакаля
19
Розье
18
Геззаль
5
Соуза
43
Менса
13
Хатчинсон
9
Ларин
9
Абубакар
4-1-4-1
70
Эгрибаят
4
Тити
7
Палули
41
Эмир
3
Михоевич
5
Нвободо
8
Айдогду
10
Трипич
44
Зули
7
Акбунар
27
Ндиайе
5
Соуза
20
Уйсал
20
Уйсал
5
Соуза
9
Ларин
14
Н'Куду
14
Н'Куду
9
Ларин
13
Хатчинсон
24
Токез
24
Токез
13
Хатчинсон
18
Геззаль
30
Торе
30
Торе
18
Геззаль
43
Менса
22
Льяич
22
Льяич
43
Менса
44
Зули
6
6
44
Зули
7
Акбунар
99
99
7
Акбунар
10
Трипич
34
Диабате
34
Диабате
10
Трипич
8
Айдогду
12
Идейе
12
Идейе
8
Айдогду
Остались в запасе
Бешикташ
Гезтепе
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
27
Атакан Юнер
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
22
Керим Алиджи
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
16
Балаж Медьери
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
27
Атакан Юнер
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Остались в запасе
22
Керим Алиджи
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
16
Балаж Медьери
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Бешикташ - Гезтепе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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