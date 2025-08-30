Введите ваш ник на сайте
«Монако» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.85

30 августа 2025 10:08
Монако - Страсбур
31 авг. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют
Сделать ставку

31 августа на стадионе «Луи II» в рамках 3-го тура французской Лиги 1 состоится интересный матч между «Монако» и «Страсбуром». Обе команды подходят к игре в неплохой форме: хозяева уверенно выступают дома, а гости не проигрывают на протяжении шести матчей. Встреча обещает быть тактически насыщенной и результативной.

«Монако»

«Монако» начал сезон нестабильно: уверенная победа над «Гавром» чередуется с поражением от «Лилля». Команда забивает стабильно – 9 голов за последние 5 матчей, но оборона вызывает вопросы: 7 пропущенных за тот же отрезок. Особенно тревожит серия из 6 подряд матчей с пропущенными мячами. Тем не менее, на «Луи II» клуб остаeтся силен – проиграл только 2 из 12 последних домашних встреч, а в трeх крайних домашних матчах стабильно забивал минимум дважды. Учитывая атакующий потенциал и поддержку трибун, «Монако» постарается навязать своe доминирование с первых минут.

«Страсбур»

«Страсбур» демонстрирует удивительную выносливость и надeжность: команда не проигрывает на протяжении 6 матчей и продолжает прогрессировать. Последняя победа над «Нантом» и ничья с «Брондбю» в Лиге Конференций подтверждают боевой настрой. Важной чертой игры стала надeжная оборона: лишь 2 пропущенных мяча за последние 5 игр, а также 3 сухих матча. При этом команда забивает не так много – 5 голов за 5 игр, но регулярно. Это указывает на сбалансированную, осторожную тактику. В гостях «Страсбур» не боится играть от обороны и ждать своего момента.

Факты о командах

«Монако»

  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает в 6 последних матчах подряд
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей

«Страсбур»

  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • 3 сухих матча в 5 последних играх
  • Победа над «Нантом» и ничья с «Брондбю» в последних играх

Личные встречи
56% (10)
17% (3)
28% (5)
33
Забитых мячей
23
1.83
В среднем за матч
1.28
4:3
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0 : 0
19.04.2025
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
1 : 3
09.11.2024
Монако
Франция. Лига 1, 25 тур
Страсбур
0 : 1
10.03.2024
Монако
Франция. Лига 1, 2 тур
Монако
3 : 0
20.08.2023
Страсбур
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
4 : 3
02.04.2023
Страсбур
Франция. Лига 1, 1 тур
Страсбур
1 : 2
06.08.2022
Монако
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
1 : 0
13.03.2022
Монако
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1 : 1
28.11.2021
Страсбур
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
1 : 0
03.03.2021
Монако
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 2
27.09.2020
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
1 : 3
25.01.2020
Страсбур
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
2 : 2
01.09.2019
Монако
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
1 : 5
19.01.2019
Страсбур
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
2 : 1
20.10.2018
Монако
Франция. Лига 1, 29 тур
Страсбур
1 : 3
09.03.2018
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
3 : 0
16.09.2017
Страсбур
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
0 : 2
05.04.2008
Монако
Франция. Лига 1, 14 тур
Монако
3 : 0
10.11.2007
Страсбур
Показать все

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы, «Монако» будет активно играть первым номером, опираясь на атакующую мощь. Однако слабая оборона и надeжность гостей могут привести к тому, что матч получится напряжeнным и с голами в обе стороны. «Страсбур» попытается сыграть на контратаках и не уступить в борьбе. Наиболее логичным выглядит ставка на тотал, поскольку обе команды имеют свои сильные стороны, но и не без слабостей.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.85
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Страсбур Монако
