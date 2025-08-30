31 августа на стадионе «Луи II» в рамках 3-го тура французской Лиги 1 состоится интересный матч между «Монако» и «Страсбуром». Обе команды подходят к игре в неплохой форме: хозяева уверенно выступают дома, а гости не проигрывают на протяжении шести матчей. Встреча обещает быть тактически насыщенной и результативной.

«Монако»

«Монако» начал сезон нестабильно: уверенная победа над «Гавром» чередуется с поражением от «Лилля». Команда забивает стабильно – 9 голов за последние 5 матчей, но оборона вызывает вопросы: 7 пропущенных за тот же отрезок. Особенно тревожит серия из 6 подряд матчей с пропущенными мячами. Тем не менее, на «Луи II» клуб остаeтся силен – проиграл только 2 из 12 последних домашних встреч, а в трeх крайних домашних матчах стабильно забивал минимум дважды. Учитывая атакующий потенциал и поддержку трибун, «Монако» постарается навязать своe доминирование с первых минут.

«Страсбур»

«Страсбур» демонстрирует удивительную выносливость и надeжность: команда не проигрывает на протяжении 6 матчей и продолжает прогрессировать. Последняя победа над «Нантом» и ничья с «Брондбю» в Лиге Конференций подтверждают боевой настрой. Важной чертой игры стала надeжная оборона: лишь 2 пропущенных мяча за последние 5 игр, а также 3 сухих матча. При этом команда забивает не так много – 5 голов за 5 игр, но регулярно. Это указывает на сбалансированную, осторожную тактику. В гостях «Страсбур» не боится играть от обороны и ждать своего момента.

Факты о командах

«Монако»

Забивает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Пропускает в 6 последних матчах подряд

Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей

«Страсбур»

Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Не проигрывает в 6 последних матчах

3 сухих матча в 5 последних играх

Победа над «Нантом» и ничья с «Брондбю» в последних играх

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы, «Монако» будет активно играть первым номером, опираясь на атакующую мощь. Однако слабая оборона и надeжность гостей могут привести к тому, что матч получится напряжeнным и с голами в обе стороны. «Страсбур» попытается сыграть на контратаках и не уступить в борьбе. Наиболее логичным выглядит ставка на тотал, поскольку обе команды имеют свои сильные стороны, но и не без слабостей.

Рекомендованные ставки