Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Монако
Страсбур - Монако: обзор матча 01 сентября 2019
Страсбур
01.09.2019, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 2
Завершен
Монако
39'
К. Лала (П)
84'
А. Томассон
11'
И. Слимани
40'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Монако
Желтая карточка
Н. Да Кошта
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
А. Томассон
Пас отдал
Д. Ленар
84'
82'
Желтая карточка
Ж. Мартинш
Желтая карточка
С. Митрович
69'
Желтая карточка
А. Томассон
67'
40'
ГОЛ! 1:2!
И. Слимани
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Лала
39'
37'
Желтая карточка
Г. Марипан
31'
Желтая карточка
А. Силва
Желтая карточка
М. Симакан
13'
11'
ГОЛ! 0:1!
И. Слимани
Пас отдал
Ж. Мартинш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Селс
3
Симакан
4
Джику
23
Митрович
23
Кароль
28
Сиссоко
70
Лала
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
35
Мотиба
4-1-3-2
23
Леком
5
Бадьяшиль
15
Глик
3
Марипан
97
Балло-Туре
15
Силва
10
Мартинш
10
Головин
23
Диаш
10
Бен-Йеддер
19
Слимани
Остались в запасе
Страсбур
Монако
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
7
Анри Оникуру
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
7
Анри Оникуру
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Страсбур - Монако
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Новости команд
Все
Страсбур
Монако
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
20 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+