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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Страсбур
Монако - Страсбур: обзор матча 02 апреля 2023
Монако
02.04.2023, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 29 тур
4 : 3
Завершен
Страсбур
19'
Вандерсон
54'
Э. Бен-Сегир
58'
Э. Диоп
66'
Ю. Фофана
32'
Л. Мотиба
41'
Г. Марипан (АГ)
90+2'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Страсбур
Замена
К. Матсима
️️️️
А. Головин
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 4:3!
Х. Диалло
Пас отдал
Н. Кандиль
83'
Замена
С. Прсич
️️️️
Ж. Беллегард
Замена
Э. Матацо
️️️️
В. Бен-Йеддер
80'
Вторая желтая
Ю. Фофана
78'
78'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Т. Делен
70'
Замена
Н. Кандиль
️️️️
Л. Мотиба
70'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Аолу
ГОЛ! 4:2!
Ю. Фофана
Пас отдал
К. Фолланд
66'
ГОЛ! 3:2!
Э. Диоп
Пас отдал
А. Головин
58'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Э. Бен-Сегир
57'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
57'
ГОЛ! 2:2!
Э. Бен-Сегир
Пас отдал
Э. Диоп
54'
53'
Желтая карточка
Х. Диарра
Замена
Э. Диоп
️️️️
Р. Агилар
46'
Желтая карточка
Ю. Фофана
45'
+2
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Г. Марипан
Желтая карточка
М. Камара
40'
32'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мотиба
Пас отдал
Т. Делен
ГОЛ! 1:0!
Вандерсон
Пас отдал
Э. Бен-Сегир
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
70
Нордин Кандиль
ЦП
14
Юито Сузуки
ЦП
3-3-1-2-1
1
Нюбель
2
Агилар
5
Дисаси
3
Марипан
12
Энрике
4
Камара
2
Вандерсон
24
Фофана
10
Головин
29
Бен-Сегир
10
Бен-Йеддер
4-2-2-2
26
Селс
24
Жилберт
5
Ньямси
6
Дукуре
3
Делен
14
Аолу
19
Диарра
8
Сансон
27
Беллегард
35
Мотиба
13
Диалло
10
Головин
5
Матсима
5
Матсима
10
Головин
10
Бен-Йеддер
8
Матацо
8
Матацо
10
Бен-Йеддер
2
Агилар
37
Диоп
37
Диоп
2
Агилар
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
29
Бен-Сегир
31
Фолланд
31
Фолланд
29
Бен-Сегир
3
Делен
23
Соболь
23
Соболь
3
Делен
14
Аолу
28
Сиссоко
28
Сиссоко
14
Аолу
27
Беллегард
14
Прсич
14
Прсич
27
Беллегард
35
Мотиба
70
Кандиль
70
Кандиль
35
Мотиба
Остались в запасе
Монако
Страсбур
1
Томас Дидийон
ВР
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
40
Робин Риссе
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
14
Юито Сузуки
ЦП
7
Дани Жан
ЛВ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
14
Юито Сузуки
ЦП
7
Дани Жан
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Монако - Страсбур
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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