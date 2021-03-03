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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Монако
Страсбур - Монако: обзор матча 03 марта 2021
Страсбур
03.03.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 0
Завершен
Монако
90+1'
Ф. Жилберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Монако
Замена
М. Сиби
️️️️
Х. Диалло
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Ф. Жилберт
90'
+1
85'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
К. Энрике
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
А. Джику
78'
73'
Замена
К. Дьятта
️️️️
А. Головин
60'
Замена
С. Диоп
️️️️
Р. Агилар
60'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Ю. Фофана
60'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
К. Фолланд
Желтая карточка
А. Томассон
53'
Желтая карточка
Л. Ажорк
27'
Желтая карточка
Д. Ленар
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
9
Идрисс Саади
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Кавашима
23
Митрович
4
Джику
5
Коне
23
Кароль
24
Жилберт
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
13
Диалло
3-3-1-1-2
23
Леком
2
Агилар
3
Марипан
5
Бадьяшиль
19
Сидибе
14
Чуамени
12
Энрике
24
Фофана
10
Головин
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
4
Джику
27
Беллегард
27
Беллегард
4
Джику
13
Диалло
23
Сиби
23
Сиби
13
Диалло
12
Энрике
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
12
Энрике
2
Агилар
10
Диоп
10
Диоп
2
Агилар
10
Головин
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Головин
31
Фолланд
4
Фабрегас
4
Фабрегас
31
Фолланд
24
Фофана
9
Йоветич
9
Йоветич
24
Фофана
Остались в запасе
Страсбур
Монако
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
10
Адриен Лебе
АП
21
Бингуру Камара
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
10
Адриен Лебе
АП
21
Бингуру Камара
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Страсбур - Монако
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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