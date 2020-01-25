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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Страсбур
Монако - Страсбур: обзор матча 25 января 2020
Монако
25.01.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 3
Завершен
Страсбур
86'
С. Йоветич
40'
Л. Ажорк
66'
А. Томассон
74'
С. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Страсбур
ГОЛ! 1:3!
С. Йоветич
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
86'
Желтая карточка
С. Йоветич
81'
74'
ГОЛ! 0:3!
С. Митрович
Пас отдал
К. Лала
66'
ГОЛ! 0:2!
А. Томассон
Пас отдал
И. Сиссоко
40'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ажорк
Пас отдал
К. Зохи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Леком
97
Балло-Туре
15
Глик
3
Марипан
39
Хенрикс
8
Бакайоко
4
Фабрегас
23
Диаш
10
Головин
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
3-3-1-1-2
26
Селс
5
Коне
23
Митрович
4
Джику
70
Лала
28
Сиссоко
23
Кароль
24
Фофана
28
Томассон
19
Ажорк
9
Зохи
Остались в запасе
Монако
Страсбур
2
Рубен Агилар
ПЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
2
Рубен Агилар
ПЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Монако - Страсбур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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