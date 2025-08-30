На «Сигнал Идуна Парк» дортмундская «Боруссия» сыграет с «Унионом» во втором туре Бундеслиги. Обе команды начали сезон результативно: «Боруссия» спаслась в Гамбурге, сыграв 3:3, а «Унион» минимально обыграл «Штутгарт». В очной встрече ожидается насыщенный темп и обмен атаками – обе команды регулярно забивают, но имеют пробелы в обороне.

«Боруссия Д»

После летней перестройки «Боруссия» начала сезон с огневой ничьей 3:3 против «Санкт-Паули», продлив серию без поражений в Бундеслиге до 9 матчей. В этих встречах команда неизменно забивает, а за последние 5 игр набрала 16 голов (в среднем 3.20 за матч). При этом оборона оставляет вопросы – 8 пропущенных за тот же отрезок, средний показатель 1.60. «Боруссия» действует агрессивно, активно подключает фланги, хорошо прессингует, но из-за высокого положения линий регулярно получает угрозы в контратаках.

«Унион»

Клуб из Берлина уверенно стартовал с победы 2:1 над «Штутгартом». Команда набрала форму после неудачных товарищеских матчей, стабилизировав результат. За последние 5 игр – 7 забитых и 4 пропущенных (в среднем 1.40 и 0.80). «Унион» практикует дисциплинированный футбол, играет с акцентом на оборону и компактные линии, но стабильно пропускает – 6 матчей подряд в чемпионате. Атака эффективна при стандартах и в быстрых переходах, но в позиционных атаках у команды меньше остроты.

Факты о командах

«Боруссия Д»

9 матчей без поражений в Бундеслиге

Забивает в 9 матчах подряд

В последних 5 играх: 16 забитых, 8 пропущенных

В среднем: 3.20 забито и 1.60 пропущено

«Унион»

Победа 2:1 над «Штутгартом» в 1-м туре

7 голов и 4 пропущенных за 5 матчей

Забивает в 1.40 матчах в среднем

Пропускает в 6 последних играх Бундеслиги

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Унион»

«Боруссия» играет ярко, но рискованно. Команда сильна в атаке, но уязвима при переходах. «Унион» опасен на стандартах и может воспользоваться свободными зонами. Однако дома Дортмунд выглядит уверенно, а форма атаки и поддержка трибун должны стать решающим фактором. Ожидается матч с голами, но фаворитом остаются хозяева – за счeт глубины состава и атакующего потенциала.

Рекомендованные ставки