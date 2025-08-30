Введите ваш ник на сайте
«Боруссия Д» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.77

30 августа 2025 9:48
Боруссия Д - Унион
31 авг. 2025, воскресенье 18:30 | Германия. Бундеслига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.77
Победа «Боруссии Д»
Сделать ставку

На «Сигнал Идуна Парк» дортмундская «Боруссия» сыграет с «Унионом» во втором туре Бундеслиги. Обе команды начали сезон результативно: «Боруссия» спаслась в Гамбурге, сыграв 3:3, а «Унион» минимально обыграл «Штутгарт». В очной встрече ожидается насыщенный темп и обмен атаками – обе команды регулярно забивают, но имеют пробелы в обороне.

«Боруссия Д»

После летней перестройки «Боруссия» начала сезон с огневой ничьей 3:3 против «Санкт-Паули», продлив серию без поражений в Бундеслиге до 9 матчей. В этих встречах команда неизменно забивает, а за последние 5 игр набрала 16 голов (в среднем 3.20 за матч). При этом оборона оставляет вопросы – 8 пропущенных за тот же отрезок, средний показатель 1.60. «Боруссия» действует агрессивно, активно подключает фланги, хорошо прессингует, но из-за высокого положения линий регулярно получает угрозы в контратаках.

«Унион»

Клуб из Берлина уверенно стартовал с победы 2:1 над «Штутгартом». Команда набрала форму после неудачных товарищеских матчей, стабилизировав результат. За последние 5 игр – 7 забитых и 4 пропущенных (в среднем 1.40 и 0.80). «Унион» практикует дисциплинированный футбол, играет с акцентом на оборону и компактные линии, но стабильно пропускает – 6 матчей подряд в чемпионате. Атака эффективна при стандартах и в быстрых переходах, но в позиционных атаках у команды меньше остроты.

Факты о командах

«Боруссия Д»

  • 9 матчей без поражений в Бундеслиге
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 16 забитых, 8 пропущенных
  • В среднем: 3.20 забито и 1.60 пропущено

«Унион»

  • Победа 2:1 над «Штутгартом» в 1-м туре
  • 7 голов и 4 пропущенных за 5 матчей
  • Забивает в 1.40 матчах в среднем
  • Пропускает в 6 последних играх Бундеслиги

Личные встречи
64% (9)
7% (1)
29% (4)
35
Забитых мячей
17
2.5
В среднем за матч
1.21
6:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
6 : 0
22.02.2025
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
2 : 1
05.10.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 24 тур
Унион
0 : 2
02.03.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
4 : 2
07.10.2023
Унион
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
2 : 1
08.04.2023
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
2 : 0
16.10.2022
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
Унион
0 : 3
13.02.2022
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
4 : 2
19.09.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
2 : 0
21.04.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 13 тур
Унион
2 : 1
18.12.2020
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия Д
5 : 0
01.02.2020
Унион
Германия. Бундеслига, 3 тур
Унион
3 : 1
31.08.2019
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
31.10.2018
Унион
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
1 : 1
26.10.2016
Унион
Показать все

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Унион»

«Боруссия» играет ярко, но рискованно. Команда сильна в атаке, но уязвима при переходах. «Унион» опасен на стандартах и может воспользоваться свободными зонами. Однако дома Дортмунд выглядит уверенно, а форма атаки и поддержка трибун должны стать решающим фактором. Ожидается матч с голами, но фаворитом остаются хозяева – за счeт глубины состава и атакующего потенциала.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Боруссии Д» – коэффициент 1.77
  • Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1.5 – коэффициент 1.85

1.77
Победа «Боруссии Д»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Унион Боруссия Д
