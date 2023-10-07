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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Унион
Боруссия Д - Унион: обзор матча 07 октября 2023
Боруссия Д
07.10.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
4 : 2
Завершен
Унион
7'
Н. Фуллкруг
49'
Н. Шлоттербек
54'
Ю. Брандт
71'
Ю. Рюэрсон
9'
Р. Госенс
31'
Л. Бонуччи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Унион
Замена
С. Озкан
️️️️
М. Ройс
82'
Замена
С. Аллер
️️️️
Н. Фуллкруг
82'
Замена
Н. Зюле
️️️️
М. Хуммельс
73'
ГОЛ! 4:2!
Ю. Рюэрсон
71'
68'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
К. Триммель
68'
Замена
Д. Фофана
️️️️
Ш. Бекер
68'
Замена
К. Фолланд
️️️️
К. Беренс
64'
Желтая карточка
Р. Госенс
Замена
Д. Рейна
️️️️
Д. Мален
64'
ГОЛ! 3:2!
Ю. Брандт
Пас отдал
М. Ройс
54'
54'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Э. Лайдуни
ГОЛ! 2:2!
Н. Шлоттербек
Пас отдал
Ф. Нмеча
49'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Гиттенс
46'
Желтая карточка
М. Хуммельс
31'
31'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Бонуччи
20'
Замена
Л. Тусар
️️️️
А. Крал
9'
ГОЛ! 1:1!
Р. Госенс
Пас отдал
К. Триммель
ГОЛ! 1:0!
Н. Фуллкруг
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
18
Марко Ройс
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
3
Гилье Буэно
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Алеша Кемлейн
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
4-1-3-2
1
Кобель
27
Вольф
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
8
Нмеча
18
Ройс
11
Гиттенс
10
Фуллкруг
14
Мален
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
19
Бонуччи
2
Лейте
28
Триммель
33
Крал
8
Госенс
93
Лайдуни
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
15
Хуммельс
25
Зюле
25
Зюле
15
Хуммельс
18
Ройс
6
Озкан
6
Озкан
18
Ройс
14
Мален
10
Рейна
10
Рейна
14
Мален
11
Гиттенс
8
Брандт
8
Брандт
11
Гиттенс
10
Фуллкруг
22
Аллер
22
Аллер
10
Фуллкруг
28
Триммель
21
Руссийон
21
Руссийон
28
Триммель
33
Крал
29
Тусар
29
Тусар
33
Крал
93
Лайдуни
11
Ааронсон
11
Ааронсон
93
Лайдуни
91
Беренс
31
Фолланд
31
Фолланд
91
Беренс
23
Бекер
27
Фофана
27
Фофана
23
Бекер
Остались в запасе
Боруссия Д
Унион
33
Александер Майер
ВР
3
Гилье Буэно
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
3
Гилье Буэно
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Боруссия Д - Унион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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